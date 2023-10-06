تقرير: وزير حماية البيئة الإسرائيلية تحضر أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السعودية

طلبت عيديت سيلمان تأشيرات سفر لوفد مكون من 13 شخصًا، بما في ذلك ممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة البيئة ووزارة الخارجية. وأضاف التقرير أنه من المقرر عقد قمة المناخ الأسبوع الوشيك.

ستصبح وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان ثالث مسؤول إسرائيلي الذي يزور السعودية وسط المفاوضات المستمرة بوساطة أمريكية لإقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والسعودية.

وبحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلي "كان"، طلبت عيديت سيلمان تأشيرات سفر لوفد مكون من 13 شخصًا، بما في ذلك ممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة البيئة ووزارة الخارجية. وأضاف التقرير أنه من المقرر عقد قمة المناخ الأسبوع الوشيك.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح وزير الاتصالات شلومو كارهي ثاني عضو في الحكومة الإسرائيلية يزور رسميا العاصمة السعودية، على رأس وفد من 14 عضوا إلى مؤتمر للأمم المتحدة.

وتأتي زيارته بعد أيام من أول رحلة رسمية يقوم بها عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي، وزير السياحة حاييم كاتس، الذي حضر الأسبوع المنصرم اجتماعا منفصلا للأمم المتحدة في السعودية.

وقال كارهي في اجتماع الاتحاد البريدي العالمي، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تسهيل النقل الدولي: "إننا نقدر بشدة الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة المملكة العربية السعودية ورئيس وزرائنا بنيامين نتنياهو، لتعزيز العلاقات المزدهرة بين بلدينا". التعاون في قطاع البريد.

وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل التوصل إلى اتفاق تطبيع تاريخي يمكن أن يعيد ترتيب الشرق الأوسط.

ولم تنضم الرياض إلى اتفاقيات إبراهيم التاريخية، التي شهدت إقامة جيرانها الخليجيين البحرين والإمارات وكذلك المغرب علاقات رسمية مع إسرائيل في عام 2020.

وفي السياق قال البيت الأبيض الأسبوع المنصرم إن المفاوضين السعوديين والإسرائيليين يتجهون نحو الخطوط العريضة للاتفاق.

وكانت وزارة الطاقة السعودية، قد أعلنت في يوليو/تموز المنصرم، أن الرياض ستستضيف بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م"، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023م، وسيشارك فيه عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين.

وبيّنت الوزارة أن نشاطات وفعاليات الأسبوع ستُدار تحت عنوان "التقييم العالمي"، وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ أهداف اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيّر المناخي.

وأوضحت الوزارة أن استضافة المملكة أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م، قبيل انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقيات المناخ (COP28)، قرب نهاية العام، في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتيح الفرصة لإبراز جهود المنطقة، واستعراض نهجها، في العمل المناخي، وتسليط الضوء على آثار التغيرات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".