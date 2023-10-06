سوريا: هجوم جديد بطائرات مسيرة مجهولة على حمص

بعد أقل من 24 ساعة على استهداف الكلية الحربية بحمص، الذي أسفر عن مقتل 123 شخص من بينهم 54 مدنياً بينهم 39 طفلاً وسيدة من ذوي الضباط،

بعد أقل من 24 ساعة على استهداف الكلية الحربية بحمص، الذي أسفر عن مقتل 123 شخص من بينهم 54 مدنياً بينهم 39 طفلاً وسيدة من ذوي الضباط، دوت أصوات مضادات أرضية ورصاص سمع بقوة في حمص، نتيجة التصدي لطائرات مسيرة في أجواء المنطقة، تزامناً مع سماع أصوات تحليق طائرات مروحية في الأجواء، بحسب ما أعلنه عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوري، اليوم الجمعة،إلى أنه "لا تزال ترتفع حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الكلية الحربية بحمص، نتيجة عدد الإصابات الكبير، وارتفعت حصيلة قتلى التفجير خلال حفل تخريج ضباط خريجين جدد في الكلية الحربية بحمص من جديد لتصل إلى 123 شخصاً من ضمنهم 54 مدنياً بينهم 39 طفلاً وسيدة من ذوي الضباط"

وبلغ عدد القتلى بصفوف الخريجين الجدد 62، إضافة لإصابة نحو 150 بجراح بعضها خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

واستهدف، أمس الخميس، انفجار عنيف تجمعات بشرية بعد دقائق من انتهاء حفل تخريج طلاب ضباط وذويهم، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة، حيث تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حمص، ومشفى الباسل، ومشفى النهضة، ومشفى الأهلية، وسط معلومات عن مفارقة بعضهم للحياة متأثرين بجراحهم.

قتل عنصران من القوات الخاصة التركية، بقصف على قاعدة دابق بريف حلب، ليلة أمس، حيث انطلقت القذائف من مواقع قوات النظام في ريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى قصف مدفعي انطلق من مواقع قوات النظام استهدف قاعدة للقوات التركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة "درع الفرات".