مصر: المرشح للرئاسة أحمد الطنطاوي"لن أتهاون مع استمرار إحتقار إرادة المصريين وحرمانهم من أبسط حقوقهم"

ـحمد الطنطاوي:" سأكمل جولتي بصعيد مصر الكريم والملهم وأعود غدًا إلى القاهرة لدراسة الموقف مع إدارة الحملة والاستقرار على الخطوة القادمة".

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر، أحمد الطنطاوي، من أمام مكتب الشهر العقاري في قنا، اليوم الجمعة، "لن أتهاون مع استمرار إحتقار إرادة المصريين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية والإنسانية في تحرير توكيلات لمن يختارونه مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وسأكمل جولتي بصعيد مصر الكريم والملهم وأعود غدًا إلى القاهرة لدراسة الموقف مع إدارة الحملة والاستقرار على الخطوة القادمة".

https://twitter.com/i/web/status/1710314057369006253 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وجه أحمد الطنطاوي، مقطع فيديو على منصة "كس" رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا "لو واثق فعلا في شعبيتك سيبوا الناس تعمل التوكيلات وقابلني على الصندوق وهفوز عليك".

https://twitter.com/i/web/status/1710297443332489381 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وظهر الطنطاوي وسط أنصاره حيث وجه كلمة للمتواجدين حول استعداده لمنافسة الرئيس المصري في الانتخابات الرئاسية.