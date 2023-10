مصر: المرشح للرئاسة أحمد الطنطاوي"لن أتهاون مع استمرار إحتقار إرادة المصريين وحرمانهم من أبسط حقوقهم"

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر، أحمد الطنطاوي، من أمام مكتب الشهر العقاري في قنا، اليوم الجمعة، "لن أتهاون مع استمرار إحتقار إرادة المصريين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية والإنسانية في تحرير توكيلات لمن يختارونه مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وسأكمل جولتي بصعيد مصر الكريم والملهم وأعود غدًا إلى القاهرة لدراسة الموقف مع إدارة الحملة والاستقرار على الخطوة القادمة".

