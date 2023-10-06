إسرائيل: سموتريتش ينتقد الحكومة بسبب "الفقدان التام للسيطرة"على حوارة في الضفة الغربية

أعرب سموتريش عن غضبه من هذا الإجراء، قائلا إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يجب أن تتصرف وفقا لخصائص موجة الإرهاب الحالية"، بدلا من حرمان الإسرائيليين من حرية الحركة.

اتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، والتي"أدت إلى فقدان كامل للسيطرة على بلدة حوارة بالضفة الغربية، التي شهدت اشتباكات وعمليات عدائية.

وشهدت المنطقة، اليوم الجمعة، اشتباكات في حوارة بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد يوم من قيام مسلح فلسطيني بفتح النار على عائلة إسرائيلية كانت تقود سيارتها في حوارة، دون وقوع إصابات. وبعد ساعات، استهدف جنود الجيش الإسرائيلي المنفذ بالذخيرة الحية، قائلين إن إصابته كانت مباشرة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتحييده.

وأدت الاضطرابات إلى إغلاق الشريان الرئيسي بين الشمال والجنوب في الضفة الغربية، الطريق رقم 60، الذي يمر عبر حوارة؛ يتم استخدامه بشكل روتيني من قبل الإسرائيليين المقيمين في المستوطنات القريبة.وأعرب سموتريش عن غضبه من هذا الإجراء، قائلا إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يجب أن تتصرف وفقا لخصائص موجة الإرهاب الحالية"، بدلا من حرمان الإسرائيليين من حرية الحركة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد استدعى الأجهزة الأمنيةن أمس الخميس. وحضر اللقاء رؤساء الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وقادة القوات الخاصة.وأصر نتنياهو على أن الهجمات العدائية في الضفة الغربية "لم يعد من الممكن التسامح معها".