إيران تعتبر منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي قرارا "سياسيا" وبايدن يحضها على الإفراج "الفوري"عليها

بايدن"هذه الجائزة اعتراف بأن العالم لا يزال يسمع صوت نرجس محمدي الصارخ الداعي إلى الحرية والمساواة"، وإيران تؤكد أن لجنة نوبل منحت الجائزة لشخص أدين بانتهاكات متكررة للقوانين وبأعمال إجرامية

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إيران، اليوم الجمعة، إلى الإفراج "الفوري" عن الناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي، مشيدًا بـ"شجاعتها التي لا تتزعزع" بعدما مُنحت جائزة نوبل للسلام، في ما اعتبرت إيران، اليوم الجمعة أن منح الناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام قرار "متحيّز وسياسي".

وقال بايدن في بيان "هذه الجائزة اعتراف بأن العالم لا يزال يسمع صوت نرجس محمدي الصارخ الداعي إلى الحرية والمساواة"، مضيفًا "أحضّ حكومة إيران على الإفراج الفوري عنها وعن زملائها المدافعين عن المساواة الجندرية".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان "نلاحظ أن لجنة نوبل منحت جائزة السلام لشخص أدين بانتهاكات متكررة للقوانين وبأعمال إجرامية"، مضيفًا "ندين هذه الخطوة المتحيزة والسياسية".