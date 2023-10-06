ناصر بوريطة: "المغرب داعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967 على أساس متوافق عليه"

بوريطة"المغرب سيكون دائما فاعلا بناء في كافة المساعي الرامية إلى إقامة السلام الشامل والعادل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس متوافق عليه

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، بالرباط، إن المغرب سيكون دائما فاعلا بناء في كافة المساعي الرامية إلى إقامة السلام الشامل والعادل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس متوافق عليه، ووفق المرجعيات الدولية والعربية".

جاءت تصريحات بوريطة خلال ندوة صحافية مشتركة مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مؤكدا على أن"الموقف المغربي الثابت من القضية الفلسطينية، الذي يعتبرها "قضية جوهرية وأساسية في السياسة الخارجية للمغرب"، مشيرا إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك لهذه القضية، حيث في مختلف المناسبات، عن الموقف المغربي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، والقدس الشرقية، عاصمة لها، بما يضمن الاستقرار في المنطقة"

واشار بوريطة إلى أن "المغرب في إطار هذا الخيار الاستراتيجي للسلام، وفي إطار العلاقات التي تربطه كذلك مع الطرف الإسرائيلي، يحرص على أن يكون قوة للسلام والبناء، والدفع في إطار إضعاف الجانب المتطرف أينما كان، إذ أنه طرف يهدم ولا يبني، ويستغل القضية الفلسطينية للمزايدة أكثر من الانخراط لإيجاد حلول".

كما شدد، في هذا الإطار، على أن المغرب ضد كل الأعمال أحادية الجانب التي من شأنها تقويض فرص السلام والقضاء على أفق حل الدولتين وتغذية التطرف والعنف في المنطقة.

ومن جهته شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الجمعةن على أن "المواقف الثابتة والراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجاه القضية الفلسطينية"وتابع"الموقف المغربي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية م ثم ن وم ق در من جانب القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس" .

وأبرز، في السياق ذاته، أن المكانة الإقليمية والدولية للمغرب تجعله فاعلا مؤثرا في كل التطورات السياسية في المنطقة، مضيفا أن المملكة " بكل مقدراتها وإمكانياتها تضطلع بدور مهم جدا في ترسيخ الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في كل المنتديات وعبر كل المنصات الإقليمية والدولية ".

من جهة أخرى، أكد المسؤول الفلسطيني على ضرورة عقد مشاورات مكثفة من أجل بلورة موقف عربي موحد بهدف تدعيم وتكريس الدور العربي بخصوص موضوع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، منوها بإجراء اتصالات في هذا الاتجاه مع عدة أطراف عربية.