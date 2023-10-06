قال الملك ويليم ألكسندر إن الاكتشاف في الأرشيف الخاص للأمير برنهارد يمكن أن يحيي ذكريات مؤلمة عن الاحتلال النازي لهولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

أدى اكتشاف بطاقة عضوية نازية باسم الأمير الهولندي الراحل برنهارد، وهو ألماني تزوج من العائلة المالكة الهولندية في الثلاثينيات، إلى إحياء الدعوات لإجراء تحقيق في علاقاته بحزب أدولف هتلر، وقال مركز المعلومات والتوثيق الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن"اكتشاف بطاقة العضوية الأصلية للأمير برنارد في الحزب النازي هو جزء جديد من فصل مؤلم في التاريخ الهولندي"مشيرا إلى أنه "بينما كان هناك دائما شك في أنه عضو في الحزب النازي"

ودع المركز إلى إجراء تحقيق من قبل معهد دراسات الحرب والمحرقة والإبادة الجماعية (NIOD).

وقالت CIDI في بيان: "إن كون برنهارد عضوًا ليس هو ما سبب الصدمة: كان معظم الهولنديين يتوقعون ذلك حتى الآن. لكن استمراره في إنكار ذلك حتى وفاته كان له تأثير أكبر بكثير على الناس". وقالت خدمة المعلومات الملكية إن البطاقة، التي أظهرت انضمام بيرنهارد لأول مرة في عام 1933، عثر عليها المؤرخ فليب مارشالكيرويرد. وقال مارشالكيرويرد لإذاعة NOS الوطنية إنه فوجئ بأن الأمير احتفظ بالبطاقة التي نفى حيازتها.وأكدت الحكومة الهولندية العثور على البطاقة لكنها قاومت الدعوات لإجراء تحقيق.

وقال الملك ويليم ألكسندر إن الاكتشاف في الأرشيف الخاص للأمير برنهارد يمكن أن يحيي ذكريات مؤلمة عن الاحتلال النازي لهولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي مقابلات مع صحيفة دي فولكس كرانت قبل وقت قصير من وفاته، كرر بيرنهارد إنكاره قائلاً: "أستطيع أن أذكر بيد واحدة على الكتاب المقدس، أنني لم أكن نازياً أبداً".

جدير بالذكر أن الأمير برنهارد ولد عام 1911 باسم برنهارد فون بيسترفيلد، وأصبح مواطنًا هولنديًا وقام بعد ذلك بمهام قتالية لصالح الحلفاء ضد ألمانيا خلال الحرب، وتوفي الأمير برنهارد، جد الملك الهولندي ويليم ألكسندر، في عام 2004. ونفى باستمرار أن يكون نازيًا على الرغم من اعترافه بعضويته في العديد من الوحدات العسكرية النازية، قائلاً إن ذلك كان أمرًا شائعًا بالنسبة للرجال في مثل عمره في ذلك الوقت.

وفي وقت مبكر من عام 1996، نشر صحفيون هولنديون كتابًا يحتوي على نسخة من بطاقة عضوية الحزب النازي باسم برنهارد والتي تم العثور عليها في الأرشيف الأمريكي، بالإضافة إلى مراسلات تظهر أنه ترك الحزب في عام 1936 عندما خطب جوليانا، الأميرة الهولندية التي أصبحت لاحقًا أصبحت ملكة.