وزارة الدفاع التركية:"الأهداف التي تم تدميرها شملت قاعدة لمتشددين وملاجئ ومستودعات يعتقد أن المسلحين كانوا بداخلها"

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن"الجيش نفذ ضربات جوية جديدة في شمال سوريا مساء اليوم الجمعة ودمر 15 هدفا للمسلحين الأكراد، مع تحييد العديد من المسلحين في الهجوم"وتابعت:"الأهداف التي تم تدميرها شملت قاعدة لمتشددين وملاجئ ومستودعات يعتقد أن المسلحين كانوا بداخلها".

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، شنت قوات الأمن التركية هجوما على مسلحين أكراد في شمال سوريا وشرق تركيا، وقالت أنقرة إنها ستواصل تدمير قدرات المسلحين في جميع أنحاء المنطقة بعد ما يقرب من أسبوع من هجوم بقنبلة في أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية إن الجيش "حيد" 26 مسلحا كرديا في شمال سوريا ليل الخميس ردا على هجوم صاروخي على قاعدة تركية، وتستخدم تركيا عادة مصطلح "تحييد" للإشارة إلى القتل.

وقالت أنقرة إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على القاعدة التركية أدى لمقتل شرطي تركي وإصابة 7 ضباط وجنود في منطقة دابق بشمال غرب سوريا مساء أمس الخميس.وأضافت الوزارة أن تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل، الخميس، ودمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد في أماكن أخرى بشمال سوريا، منها بئر نفط ومنشأة تخزين ومخابئ.