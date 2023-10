تسلل مسلحون من غزة الى داخل إسرائيل

تسلل مسلحون فلسطينيون من قطاع غزة صباح اليوم الى مدينة سديروت في جنوب إسرائيل وهم يستقلون سيارة من طراز تويوتا ويتجولون بها في أرجاء المدينة ويطلقون النيران في كافة الاتجاهات، في حين افيد عن تبادل إطلاق نار في محطة الشرطة داخل المدينة.

