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تسلل مسلحون من غزة الى داخل إسرائيل

i24NEWS

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تسلل مسلحون من قطاع غزة الى داخل إسرائيل
According to A27 Israeli copyright lawتسلل مسلحون من قطاع غزة الى داخل إسرائيل

الجيش الإسرائيلي طالب المواطني توخي الحذر ودخول الأماكن الآمنة

تسلل مسلحون فلسطينيون من قطاع غزة صباح اليوم الى مدينة سديروت في جنوب إسرائيل وهم يستقلون سيارة من طراز تويوتا ويتجولون بها في أرجاء المدينة ويطلقون النيران في كافة الاتجاهات، في حين افيد عن تبادل إطلاق نار في محطة الشرطة داخل المدينة. 

https://twitter.com/i/web/status/1710537515260678452

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في أعقاب الهجوم المباغت على إسرائيل، استدعيت القوات الخاصة اليمام، شلداغ ودوفدوفان الى مواقع التسلل في غلاف غزة وييدو أن التسلل وقع عن طريق القوارب الشراعية مع اطلاق وابل القذائف وعلى ما يبدو أيضا عن طريق أنفاق قديمة. 

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقال أن "حماس نفذت عملية مشتركة شملت إطلاق قذائف وتسلل مسلحين الى داخل إسرائيل" واعلن ايضا انه تسلل مسلحون بأكثر من موقع، مؤكدا على أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بحماية سكان إسرائيل وستدفع حماس ثمنا باهظا للغاية، ويجب على المواطنين اتباع تعليمات الجبهة الداخلية. 

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