English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

مقتل إسرائيلية جراء اصابتها بشضايا قذيفة أطلقت من قطاع غزة

i24NEWS

دقيقة 1
تضرر منزل سكني في تل أبيب جراء القذائف من قطاع غزة
JACK GUEZ / AFPتضرر منزل سكني في تل أبيب جراء القذائف من قطاع غزة

السيدة تواجدت على مسافة قريبة من منزلها ومن الملجأ الذي كانت في طريقها اليه

قتلت سيدة إسرائيلية (69 عاما) صباح اليوم بعد اصابتها بشضايا قذيفة في بلدة كفار افيف جنوبي مدينة أشدود، وذلك في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس من غزة صباح اليوم. وأقرت طواقم نجمة داوود الحمراء عن وفاتها في المكان. 

السيدة أم لثلاثة أبناء اصيبت من شضايا القذيفة وسط الشارع، خلال تواجدها على بعد أمتار من الملجأ العام القريب من بيتها، وقتلت على مسافة 20 مترا من منزلها، أبناءها الذين يعيشون بالقرب منها شاهدوا حادث وفاتها جراء القذيفة. 

القذيفة تسببت بإصابة شخص آخر تواجد بالقرب منها اضافة الى تضرر مركبة على مسافة قريبة من السيدة. 

وصرحت ابنتها خلال حديثها مع موقع "واينت" وقالت إن والدتها كانت بطريقها لفتح الملجأ حيث أنها كانت عضوا في لجنة البلدة وقالت إنها "قتلت جراء الشضايا، أنا اعيش في منزل خلف منزلها، حاولت الاتصال بها ولم ترد". 

واضافت "ركضت الى الملجأ ورأيتها مستلقية وسط الشارع وكانت فارقت الحياة، حاول اخي انعاشها دون فائدة "  

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق