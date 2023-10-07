مقتل إسرائيلية جراء اصابتها بشضايا قذيفة أطلقت من قطاع غزة

السيدة تواجدت على مسافة قريبة من منزلها ومن الملجأ الذي كانت في طريقها اليه

قتلت سيدة إسرائيلية (69 عاما) صباح اليوم بعد اصابتها بشضايا قذيفة في بلدة كفار افيف جنوبي مدينة أشدود، وذلك في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس من غزة صباح اليوم. وأقرت طواقم نجمة داوود الحمراء عن وفاتها في المكان.

السيدة أم لثلاثة أبناء اصيبت من شضايا القذيفة وسط الشارع، خلال تواجدها على بعد أمتار من الملجأ العام القريب من بيتها، وقتلت على مسافة 20 مترا من منزلها، أبناءها الذين يعيشون بالقرب منها شاهدوا حادث وفاتها جراء القذيفة.

القذيفة تسببت بإصابة شخص آخر تواجد بالقرب منها اضافة الى تضرر مركبة على مسافة قريبة من السيدة.

وصرحت ابنتها خلال حديثها مع موقع "واينت" وقالت إن والدتها كانت بطريقها لفتح الملجأ حيث أنها كانت عضوا في لجنة البلدة وقالت إنها "قتلت جراء الشضايا، أنا اعيش في منزل خلف منزلها، حاولت الاتصال بها ولم ترد".

واضافت "ركضت الى الملجأ ورأيتها مستلقية وسط الشارع وكانت فارقت الحياة، حاول اخي انعاشها دون فائدة "