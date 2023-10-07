القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف يعلن بدء عملية "طوفان الأقصى"

المعركة انطلقت صباح اليوم مع إطلاق الالاف القذائف وتسلل عشرات المسلحين من القطاع لداخل إسرائيل

أعلن القائد العام لكتائب القسام- الذراع العسكرية لحركة حماس محمد ضيف رسميا أن حماس بدأت عملية عسكرية ضد إسرائيل وأطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، في إطار العملية نفذت اطلاق صواريخ متواصل تجاه إسرائيل ودخلت قوات برية للتنظيم الى إسرائيل وقال إن "الضربة الأولى للعملية كانت إرسال أكثر من 5000 آلاف قذيفة".

من جانبه أعلن قائد حماس إسماعيل هنية أعلن فيه :"نحن نخوض ملحمة بطولية عنوانها الأقصى، تحت الاسم الذي اعلن عن القائد محمد ضيف ’طوفان الأقصى’, الطوفان بدأ في غزة وسيستمر حتى الضفة الغربية وخارجها، وفي كل مكان يتواجد به أبناء شعبنا".

نائب قائد حماس صالح العاروري نشر بيانا خاصا قال فيه :"يجب علينا جميعا المشاركة في هذه المعركة خصوصا النشطاء في الضفة الغربية. للضفة الغربية ستكون الكلمة الحاسمة في هذه المعركة وستكون قادرة على إطلاق معركة ضد المستوطنات". وحث العاروري الشعب الفلسطيني المشاركة في هذه "المعركة وحتى أنه طلب من الأمة العربية والاسلامية المشاركة في المعركة".