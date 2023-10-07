وزير الأمن الإسرائيلي غالانت :"إسرائيل ستنتصر في المعركة وحماس ترتكب خطأ كبيرا"

قادة المعارضة في بيان مشترك يعلنون عن دعمهم الكامل للجيش الإسرائيلي "لا يوجد معارضة وائتلاف" هذه الأيام

صرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غانت بعد انتهاء لتقييم الأوضاع الأمنية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلي إن "حماس ترتكب خطآ كبيرا وتعلن حرب ضد إسرائيل" مضيفا "أن كافة الجنود الإسرائيليين يحاربون في كافة النقاط ضد الجيش الإسرائيلي" مشدد على أن "إسرائيل ستنتصر في هذه المعركة".

من جانبهم أعلن قادة المعارضة الإسرائيلية في بيان مشترك بأن "لا يوجد معارضة وائتلاف، دعم كامل للجيش الإسرائيلي". وذكر البيان الموقع من كل رئيس حزب الدولة بيني غانتس، ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان ورئيسة حزب العمل "ميراف ميخائيلي إننا "جميعا موحديدن أمام الإرهاب ويجب ضربه بيد من حديد، في هذه الأيام لا يوجد في إسرائيل معارضة وائتلاف، نقدم دعمنا الكامل لقوات الأمن، ورد شديد وصعب ضد الإرهاب وأذرعه".