مقتل رئيس سلطة محلية إسرائيلية في تبادل إطلاق نار مع مسلحين من غزة

مقتل رئيس مجلس اقليمي جنوب اسرائيل بعد تبادل اطلاق نار مع مسلحين من قطاع غزة

قتل رئيس المجلس الاقليمي شاعر هنيغف في الهجوم الذي نفذه مسلحون على بلدات المجلس الاقليمي الواقع في بلدات غلاف غزة، ووفقا البيان الصادر عن المجلس ذكر أن "اوفير قتل لدى خروجه للدفاع عن البلده خلال هجوم الارهابيين، ادارة المجلس، الموظفون وسكان المجلس جميعهم يتألمون على فقدانه".

وافاد البيان ان نائب رئيس المجلس يوسي كيرن، سيشغل مهام منصبه حاليا، ادارة المجلس وطواقم الطوارئ مستمرة في إدارة الأحداث.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ابلغ عن وجود سبعة مواقع تجري بها اشتباكات مفتوخة بمناطق إسرائيل :"كفار عازة، سديروت، سوفا، باسيسي زيكيم، ناحال عوز، باري، ماجن وماحني رعيم، وقال إنه أطلقت حتى الآن 2200 قذيفة من غزة تجاه إسرائيل ونفذت "تسلل لمخربين الى مناطق داخل إسرائيل من البر، والبحر والطائرات الشراعية، نحن الآن مع عدد من المواقع التي لا زال يجري بها قتال. استدعينا قوات كبيرة الى الجنوب ومن القوات الخاصة. وأعلنا عن حالة التعبئة الكاملة ونصبنا الحواجز في المفترقات".

يتبع ...