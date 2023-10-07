رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو: "نحن في حالة حرب"

جاء هذا بعد ساعات من هجوم مباغت لحركة حماس شمل اطلاق آلاف الصواريخ وتسلل العشرات من عناصر حماس المدججين بالسلاح الى البلدات الإسرائيلية في لجنوب

بعد شن حماس هجوما مباغتا صباح اليوم السبت، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو :"نحن في حالة حرب". وجاء تصريح نتنياهو بعد تقييم للأوضاع الأمنية في مقر وزارة الأمن في مدينة تل أبيب وصرح :"مواطني إسرائيل، نحن في حالة حرب، ليس في عملية وليس في جولات، وإنما في حالة حرب. صباح اليوم نفذت حماس هجوما دمويا مباغتا ضد إسرائيل وضد مواطنيها. نحن منشغلون بهذا منذ ساعات الصباح الباكر".

مع تقييمات الأوضاع التي جرت، قال رئيس الحكومة:"عقدت اجتماعا لرؤساء الأجهزة الأمنية وأصدرت أوامري بأن يتم قبل كل شيء تطهير البلدات من المخربين الذين تسللوا الى الداخل، هذه العملية تتواصل في هذه الساعات. في المقابل أمرت بتعبئة كاملة وموسعة والرد بحرب شعواء قوية لم يشهدها العدو من قبل، العدو سيدفع ثمنا لم يعرف له مثيلا من قبل".

وبعث في رسالة إلى مواطني إسرائيل قال فيها :"أطالب حاليا كل مواطني إسرائيل الانصياع بدقة الى تعليمات الجيش الإسرئيلي وقيادة الجبهة الداخلية، نحن في حال حرب وسننتصر فيها".

الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل 22 إسرائيليا وإصابة العشرات، وشنت حماس في تمام الساعة الـ06:30 من مساء اليوم هجوما ضد دولة إسرائيل حيث تسلل مسلحو حماس من البر والطائرات الشراعية والبحر، وحتى الساعة 10:30 تواصلت الاشتباكات في ستة بلدات إسرائيلية، واعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن عملية "السيوف الحديدية"، وقال :"لقد أرسلنا قوات كبيرة إلى الجنوب، بما يشمل وحدات النخبة وقادة عسكريين كبار، وأعلن عن تعبئة واسعة، اغلاق مفترقات وحالة طوارئ في الجبهة الداخلية".

وقبل ذلك أعلن الذراع العسكرية لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام انهم "تجحوا باختطاف جنود ومواطنين إسرائيليين" وأنهم نقلوا الى قطاع غزة. وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 2200 قذيفة من قطاع غزة تجاه مناطق متفرقة في وسط وجنوب اسرائيل منذ صباح اليوم.