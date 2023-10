هجمات حماس ضد إسرائيل :السعودية "تتابع عن كثب" وتركيا تدعو "للتصرف بعقلانية" ومصر والأردن تتباحثان التطورات

أعلنت الخارجية السعودية أنها "تتابع عن كثب الأوضاع غير المسبوقة" بين حماس وإسرائيل والتي اسفرت حتى الآن لمقتل 40 إسرائيليا واصابة المئات، ودعت الى ضبط النفس ووقف التصعيد بين الجانبين. واردوغان يدعو الأطراف الى "التصرف بعقلانية" ومصر والاردن تتباحثان جهود وقف التصعيد.

ودعت السعودية في لخارجية، إلى "الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".وذكر البيان أن السعودية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية والقوات الأسرائيلية والتي :"نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك".

كما حذرت السعودية في بيانها من "مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".وجددت الرياض دعوتها للمجتمع الدولي بـ"ضرورة إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".