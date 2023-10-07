مسؤول كبير في حماس: دخول بري إسرائيلي إلى غزة هو "السيناريو الأفضل بالنسبة لنا"

"هناك عددًا كبيرًا من الأسرى الذين تم اختطافهم، ومن بينهم ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي"

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، اليوم (السبت)، إن الدخول البري لإسرائيل إلى غزة "سيكون السيناريو الأفضل للمقاومة". بالإضافة إلى ذلك، وادعى أن هناك عددًا كبيرًا من الأسرى الذين تم اختطافهم، ومن بينهم ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.

وقال العاروري إن "الخطة تم تنفيذها كما هو مخطط لها، بما في ذلك الاستيلاء على البلدات اللإسرائيلية والقواعد العسكرية في منطقة غلاف غزة". وأشار إلى أن "أطرافا كثيرة تتجه إلينا لتهدئة الأوضاع ونحن نقول لهم بكل وضوح: تحدثوا مع إسرائيل التي ترتكب الجرائم بحق شعبنا".

وأكد صالح العاروري أن "مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى". وقال إن "معركة طوفان الأقصى (السيوف الحديديّة) هي معركة تدبير العدو الإسرائيلي، والرد على جرائمه".

وشدد على أن "الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة وتستطيع أن تفتح اشتباكًا مع كل مستوطنات الضفة". وتابع "علينا أن نخوض جميعًا هذه المعركة، وأخص المقاومين بالضفة، ونهيب بأبناء شعبنا بأن يشاركوا فيها".

وطالب العاروي الأمة العربية والإسلامية أن تشارك لهذه المعركة.