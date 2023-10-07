كيف انطلق هجوم حماس ضد إسرائيل الذي اسفر عن قتلى، اصابات ومعتقلين؟

تتقاتل قوات الأمن داخل البلدات المحيطة بغزة. وتم القضاء على عدد من مقاتلي حماس

وفي حالات سابقة، أطلقت حماس وحزب الله صواريخ أو اختطفت مقاتلين في إطلاق عمليات عسكرية، لكن هذه العمليات كانت متفرقة نسبيا، حتى لو كانت قاتلة. هذه المرة كانت حماس هي التي بدأت بالحرب، من خلال هجوم شامل لم نشهده منذ اندلاع حرب يوم الغفران. وقد تم الهجوم بشكل متزامن من الجو ومن البحر ومن الأرض، ورافقه إطلاق متواصل للصواريخ.

وفي الساعة 6:29، سُمعت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، وبعدها بأربع دقائق في تل أبيب أيضًا. وتحت غطاء إطلاق الصواريخ الكثيف، الذي لم يتوقف تقريبًا، هاجمت حماس من الجو بواسطة المراكب الشراعية، ومن البحر بسفن صغيرة.

وفي المقابل، قام أعضاء حماس بتفجير الأسوار ونقاط التفتيش، وتحرك المقاتلون دون عوائق إلى البلدات القريبة من السياج في غلاف غزة، وكذلك إلى قاعدة زيكيم العسكرية الكبيرة بالقرب من كيبوتس رائيم.

وإلى جانب القاعدة، داهمت حماس أيضًا عدة بلدات منها "كفار غزة وماجن وباري وصوفا ومدينة سديروت". وواصل سيطرته على ثلاث من هذه البلدات على الأقل بعد ساعات طويلة من بدء الهجوم المفاجئ. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال الثغرات الموجودة في السياج، واصل مقاتلو حماس التحرك من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أنّ القتال مستمر لغاية الان في 22 بلدة في جنوبي البلاد، وأن قواتنا منتشرة في كل الأماكن بمحيط غزة. ووصل عدد القتلى الإسلرائيليين جراء الهجوم نحو 150 قتيلًأ بالإضافة الى أكثر من الف جريح.