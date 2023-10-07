المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حماس احتجزت رهائن في غزة، هناك أربع فرق في طريقها إلى الجنوب"

دانييل هاغاري: أن هناك رهائن وأسرى حرب أخذتهم حماس إلى غزة، وقال إن "أربع فرق نظامية واحتياطية في طريقها إلى الجنوب"

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاغاري أن هناك رهائن وأسرى حرب أخذتهم حماس إلى غزة، وقال إن "أربع فرق نظامية واحتياطية في طريقها إلى الجنوب".

أضاف أنه "يوجد الآن مركزان رئيسيان لاحتجاز الرهائن داخل لإسرائيل، في بلدتي أوفاكيم آري أمام القوات الخاصة". وعلى حد قوله فإن "الجهد الأساسي هو قتل جميع الذين تسللوا إلى أراضينا. وأضاف، أمامنا ساعات صعبة، هناك قتلى، بينهم قادة ومقاتلون".

وأضاف هاجري: "نحن نقاتل في 22 موقعا. ولا توجد منطقة لا توجد فيها قوات لنا، في جميع البلدات في غلاف غزة. هناك مستوطنات تم تطهيرها من المقاتلين. في بلدتي أوفاكيم وباري، هناك رهائن مع المقاتلين، وهناك قوات خاصة مع كبار القادة هناك يحاولون تحريرهم.

وقال العميد هاجاري إن "المروحيات القتالية تهاجم مئات المقرات التابعة لحماس وقتلت مئات الفلسطنيين التابعين لحماس بهذه الطريقة. والجهد الرئيسي هو قتل جميع الذين تسللوا إلى أراضينا. نحن نخوض معركة صعبة للغاية. هذه ليست عملية. انها الحرب وهناك 31 كتيبة تعمل بالفعل في الجنوب والمناطق المحيطة به".

وأشار إلى أن أربع فرق، نظامية واحتياطية، في طريقها إلى الجنوب. وقال في الجبهة الشمالية: "لم تقع أي حوادث ونحن مستعدون هناك أيضاً، ومن يهاجمنا هناك سيدفع ثمناً باهظاً للغاية". وأشار إلى أنه لا يوجد أي احتمال لهجوم من جنوب لبنان: "ليس لدينا أي معلومات عن ذلك، ولدينا جاهزية ويقظة عالية على الساحة الشمالية". وفيما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية قال: "إننا نقوم أيضًا بتعزيز المنطقة بكتائب وفرق عسكرية إضافية".