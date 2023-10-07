لابيد لنتنياهو: مستعدون لتشكيل حكومة طوارئ لإدارة الحرب

قال زعيم المعارضة يائير لابيد، اليوم (السبت)، أنه مستعد لتشكيل حكومة طوارئ لإدارة الحرب. "لقد التقيت للتو مع رئيس الوزراء نتنياهو وأبلغته أنه في ظل حالة الطوارئ الحالية، علينا وضع جميع الخلافات جانبا وتشكيل حكومة طوارئ محترفة ومحدودة، لإدارة الحملة الصعبة والمعقدة والمطولة التي نخوضها".

وهذه هي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يعرب فيها لابيد عن استعداده لدخول الحكومة بقيادة نتنياهو.

وادعى لابيد أن تشكيل حكومة طوارئ محترفة هو وحده الذي سيجعل من الواضح لأعدائنا أن الأغلبية المطلقة من المواطنين الإسرائيليين تقف وراء الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني.

واضاف لابيد: أنّ "هذه الحكومة ستوضح للعالم، في الساحة الدولية، وقال إن شعب إسرائيل متحد وعلينا ان نقف معا في مواجهة التهديد. كلنا نتألم، كلنا غاضبون. لكن الدول والحروب لا تدار بالألم والغضب، بل بهدوء، ومن خلال تفاهم استراتيجي. علينا أن نضع السياسة جانبا الآن لصالح حكومة طوارئ تخوض هذه الحملة بتصميم، ولن تنخرط في أي شيء آخر حتى تحقيق النصر الكامل على أعدائنا".