بايدن لنتنياهو: "الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم"

أجرى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت في أعقاب الهجوم المتشابك على إسرائيل عبر الجو والبر والبحر الذي خلف مشاهد قاتمة غير مسبوقة، أكد من خلالها وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل وهو الموقف الراسخ للحليف التقليدي للدولة منذ إقامتها.

جاءت المكالمة بعد عشر ساعات من بدء الحرب، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي على دعمه غير المشروط وأوضح أنه ستكون هناك حاجة إلى حملة طويلة وقوية تنتصر فيها إسرائيل، وفق النشر في واينت.

وقال بايدن: "تحدثت هذا الصباح مع رئيس الوزراء نتنياهو حول الهجمات المروعة والمستمرة على إسرائيل". "الولايات المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه هذا الهجوم المروع الذي شنه إرهابيو حماس ضد إسرائيل - لقد أوضحت لرئيس الوزراء نتنياهو أننا نقدم كل ما يلزم لدعم حكومة وشعب إسرائيل. ليس هناك أي مبرر للإرهاب على الإطلاق، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وعن شعبها، والولايات المتحدة تحذر أي كيان معاد لإسرائيل يسعى للاستفادة من هذا الوضع، ونحن نراقب الوضع عن كثب وسنبقى على اتصال دائم مع رئيس الوزراء نتنياهو.