بلغ إجمالي عدد القتلى في إسرائيل وفق آخر تحديث 200 مواطن، فضلا عن ألف مصاب تتفاوت شدة إصابتهم وخطورتها، جراء هجوم حماس المباغت وغير المسبوق بحدته وتنظيمه، على نحو أعاد إلى الأذهان حرب أكتوبر 1973

أطلقت حماس رشقة صاروخية متواصلة وصل تعدادها 150 صاروخ على مدينة تل أبيب وغيرها من المدن المجاورة مساء السبت ترافقت مع دوي صفارات الإنذار وأفيد بوقوع إصابات مباشرة في عدة مبان.

وبعد نحو ساعة، أقدمت حماس على إطلاق رشقة صاروخية جديدة، وقع عدد من الإصابات في ريشون لتسيون حيث قدمت طواقم نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي لمصاب حالته طفيفة وتم نقله إلى مستشفى شامير. وفي تل أبيب، تلقت الإسعاف الأولي إمرأة تبلغ من العمر 34 عاماً وحالتها خطيرة، تم نقلها إلى مستشفى إيخيلوف. أما في بات يام، تم إسعاف رجل يبلغ من العمر 70 عاماً وحالته متوسطة ورجل 40 عاماً وحالته خفيفة.

وفقا لتقارير نجمة داوو الحمراء، فقد قدمت طواقم نجمة داوود الحمراء في مدينة ريشون لتسيون العلاج الطبي لمصابين اثنين (28 عاما) بحالة خطيرة، ونقلتهما إلى مستشفى شامير (أساف هروفيه). وفي مدينة يفنه (مركز البلاد) تم تقديم الإسعاف الأولي لامرأة تبلغ من العمر 73 عاماً وهي بحالة خطيرة ورجل يبلغ من العمر 77 عاماً في حالة خفيفة، تم نقلهما لمستشفى أسوتا.

وفي مدينة بات يام جنوبي تل أبيب يافا قدمت فرق نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 24 عاماً، حالته متوسطة وتم نقله إلى مستشفى فولفسون.

بلغ إجمالي عدد القتلى في إسرائيل وفق آخر تحديث 200 مواطن، فضلا عن ألف مصاب تتفاوت بينهم شدة الإصابة وخطورتها، جراء هجوم حماس المباغت وغير المسبوق بحدته وتنظيمه، على نحو أعاد إلى الأذهان حرب أكتوبر 1973 التي لم يبرأ منها المخيل الجمعي الإسرائيلي، سيما وأنها تأتي مباغتة كالتي سبقتها على بعد 50 عاما من اليوم.

وقال الخبير في شؤون الشرق الأوسط علي واكد إن دوي الصواريخ هز أركان عدة مدن وسط البلاد من بينها مدينة يافا وتل أبيب وأشار إلى أنه ليس من المؤكد بعد هل كان مصدر الصوت هو انفجار الصواريخ نفسها أم هو اعتراض الصورايخ في السماء من قبل القبة الحديدية.

وأضاف واجد "نذكر أن كتائب القسام كانت قد هددت أنه ردا على إسقط برج فلسطين في قطاع غزة، بأنها ستقوم بقصف تل أبيب وها هي بالفعل قد فعلت. قبل ثوان قصفت زخات من الصواريخ على وسط البلاد ولا ندري بعد نطاق الأضرار".

وبحسب بيان أصدرته حركة القسام جاء فيه أن الحركة ستطلق 150 صاروخا على سماء تل أبيب ردا على قصف المبنى السكني في غزة.

وأضاف المحلل السياسي أن اللافت هو أنه أثناء القصف الصاروخي فمن المفروض أن السلاح الجوي الإسرائيلي يغطي المجال الجوي فوق قطاع غزة...وللمرة الأولى منذ جولات القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل قطاع غزة تُصاب عدة مروحيات إسرائيلية من رشاشات من الأرض..بمعنى ان حتى تغطية الطائرات العسكرية لسماء غزة لم تمنع إطلاق الصواريخ".

ويرى المحلل أن هذه الرشقات الأخيرة ستعزز عملية رغبة إسرائيل بتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. سيما وأن مصدرا عسكريا تحدث إلينا وقال "نحن في بداية البداية وسيتم تلقين حماس درسا لن تنساه، والسؤال على أي شكل سيأتي هذا الدرس...".

يتبع...