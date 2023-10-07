250 قتيل إسرائيلي جراء هجوم حماس المباغت في حصيلة مرشحة للارتفاع وسط استمرار الحرب

ووفقا لآخر حصيلة معلنة، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بسقوط 250 قتيل فضلا عن 1450 مصاب تم نقلهم إلى المستشفيات 18 بحالة حرجة و285 حالتهم خطيرة، ما ينذر بارتفاع عدد القتلى على نحو غير مسبوق

استفاقت إسرائيل صباح اليوم السبت على هجوم مدمج القوات شاركت فيه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد إسرائيل أطلقوا هم عليه اسم "طوفان الأقصى" فيما ردت إسرائيل على الهجوم بعملية ممتدة تحت اسم "سيوف حديدية" مع العلم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال بعد تقييم للأوضاع صباحا إن الحديث يدور عن حرب وليس عملية.

ووفقا لأخر حصيلة معلنة، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بسقوط 250 قتيل فضلا عن 1450 مصاب تم نقلهم إلى المستشفيات 18 بحالة حرجة و285 حالتهم خطيرة، ما ينذر بارتفاع عدد القتلى على نحو غير مسبوق في معركة سوى بالعودة 50 سنة إلى الوراء لنستذكر عدد القتلى المفجع حينها.

وفي إحدى الحالات، قُتل مساء اليوم، تحت القصف الصاروخي المتواصل الذي نفذته الفصائل في غزة، أهاران حايموف (25 عاما) وهو مسعف وسائق سيارة إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء.

ومن بين القتلى الذين تم السماح بنشر أسمائهم هم: أوفير ليبشتين (50 عاما) كفار عازا، الضابط شالوم صبان (60عاما) من كريات جت، رجل الإطفاء يفغيني غالسكي (34 عاما) نتيفوت، الضابط جيار دفيدوف من رهط، أفيعاد هليفي من غان هدروم، وعومري رام من عاسيريت، تسور ساعيدي من غان هدروم، مارسيل طاليا من كريات أربع، يسرائيل عاميحاي فيتسان كيرم شالوم، موشيه يديدياه رازيئيل كيرم شالم، أهارون حايموف من أوفاكيم.

وبحسب النشر في موقع N12، فقد قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص من المواطنين العرب في النقب. زكريا أبو جماع، 5 سنوات من عرعرة، استشهد جراء سقوط صاروخ بالقرب من منزله. فاطمة الطلقات، 35 سنة من عرعرة في النقب، قُتلت جراء إطلاق نار بالقرب من أوفاكيم. قُتل مالك إبراهيم القرعان، 14 عاماً، وشقيقه جواد، 15 عاماً، جراء إصابة مباشرة بصاروخ.

توفي أيضا الطفل أمين عقل القرعان، 11 عاماً، وابن عمه محمد ذيب القرعان، 13 عاماً، جراء إصابتهما بصاروخ مباشر في أحد البيوت السكنية. كما توفيت فايزة أبو صبيح، 57 عاماً من قرية الباط، وحفيدتها مي زهير أبو صبيح، 13 عاماً، جراء قصف صاروخي. إضافة إلى داليا داليا أبو مديغم من رهط، في الثلاثينيات من عمرها، أصيبت في الرقبة أثناء عملها في قطاع غزة، وتم إعلان وفاتها لاحقاً.