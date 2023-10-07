نتنياهو: سننتصر في هذه الحرب، لكن الثمن باهظ للغاية ولا يمكن تحمله

"شنت حماس حملة وحشية وشريرة، سوف ننتصر فيها، لكن الثمن باهظ للغاية بحيث لا يمكن تحمله"

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان لوسائل الإعلام: "أيها المواطنون الإسرائيليون، غزت قوات حماس الأراضي الإسرائيلية هذا الصباح، صباح يوم عيد ويوم السبت، وقتلت مواطنين أبرياء، أطفالا ونساءً وشيوخا. لقد شنت حماس حملة وحشية وشريرة، سوف ننتصر فيها، لكن الثمن باهظ للغاية بحيث لا يمكن تحمله".

وقال نتنياهو: "سنضربهم حتى الموت، وسننتقم بقوة لهذا اليوم الأسود الذي ألحقوه بإسرائيل. سنحول كل الأماكن التي تنشط فيها حماس وتختبئ فيها إلى خراب. أقول لسكان غزة: اخرجوا من هناك الآن، لأننا سنتحرك في كل مكان وبكل قوة".

وأضاف،: في هذا الوقت يقوم الجنود بتطهير البلدات في غلاف غزة من جميع العناصر التابعة لحماس. وأقول لحماس أنتم مسؤولون عن سلامتهم (الرهائن) وإسرائيل لن تتصالح مع أي شخص يمس أمن مواطنينا"

وأضاف رئيس الوزراء: أناشد الآن جميع مواطني إسرائيل أن هذه الحملة ستستغرق وقتا، وستكون صعبة. هناك أيام صعبة أمامنا، لكن يمكنني أن أعدكم - بعون الله وقوتنا، سننتصر".