وزير الخارجية السعودي لبلينكن: "السعودية تدين أي مساس بالأبرياء"

بحث الجانبان آخر التطورات في غزة والمنطقة المحيطة بها، وأهمية التحرك لوقف التصعيد بشكل فوري

تحدث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.

وبحث الجانبان آخر التطورات في غزة والمنطقة المحيطة بها، وأهمية التحرك لوقف التصعيد بشكل فوري. وأكد بن فرحان أن السعودية تدين أي ضرر يلحق بالأبرياء بأي شكل من الأشكال، وأهمية احترام القانون الدولي من كافة الأطراف.

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "مواصلة وتكثيف الإجراءات لاستعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية"، بحسب بيان للخارجية الأميركية.وأكد بلينكن "الإدانة القاطعة لهجمات حماس ضد إسرائيل، ودعا جميع القادة في المنطقة إلى إدانتها".

كما وأعلنت الخارجية المصرية اليوم عن مشاورات بين السعودية ومصر والأردن لتعزيز جهود احتواء التصعيد في قطاع غزة.

وأضافت أن "وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال المباحثات ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية، وتوحيد رسائل المجتمع الدولي للمطالبة بوقف العنف وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي وقت سابق اليوم (السبت)، حذرت مصر من "التبعات الخطيرة للتصعيد الحالي بين الطرفين". ودعت إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المواطنين لخطر إضافي".