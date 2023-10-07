الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل قائد عسكري بتبادل إطلاق نار بالقرب من السياج الحدودي مع غزة

القائد العسكري كان في طريقه الى اشتباك مع مسلحين خاضه المقاتلون تحت قيادته

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن مقتل قائد لواء "هناحل" الجنرال يهوناتان شتاينبرج اليوم السبت في اشتباكات مع مسلح فلسطيني بالقرب من كرم أبي سالم.

واعلن أن الجنرال يهوناتان شتاينبرغ (42 عاما) كان في طريقة من كيبوتس شومريا جنوب إسرائيل نحو تبادل إطلاق نار بين المقاتلين تحت قيادته ومسلحين وهو في طريقة واجه مسلحا من حماس وقتل في تبادل إطلاق النار قرب معبر كرم أبي سالم.

وذكر بيان الجيش أنه تم تبليغ عائلته ، وقدم تعازيها لها وسيحرص على التواصل معها في هذا الظرف العصيب.

ووفقا لأخر حصيلة معلنة في الهجوم الذي شنته حماس منذ صباح اليوم، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بسقوط 250 قتيل فضلا عن 1450 مصاب تم نقلهم إلى المستشفيات 18 بحالة حرجة و285 حالتهم خطيرة.