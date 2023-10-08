إطلاق نار من لبنان على شمال إسرائيل والجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعية

قامت قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي بقصف المنطقة التي تم إطلاق النار منها قبل دقائق قليلة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفقا للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي

أفادت تقارير صباح الأحد بسماع دوي انفجارات في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا شمالي إسرائيل (جبل دوف). وقامت قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي بقصف المنطقة التي تم إطلاق النار منها قبل دقائق قليلة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفقا للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لجميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل، تابع البيان.

وقال الناطق بلسان الجيش محذرا: "نحن ندرس الأحداث الجارية في الشمال. أنصح حزب الله بعدم المشاركة".

ويأتي هذا الحادث في أعقاب هجوم غير مسبوق لحماس الذي نفذ السبت هجوما بريا خطيرا ومروعا على جنوب إسرائيل واستخدم الصليات الصاروخية للتغطية على تلك العملية حيث أطلق ما يزيد عن 3000 صاروخ. وأسفرت عمليات القتال ناهيك عن الضرب الصاروخي عن مقتل ما يزيد عن 300 إسرائيلي واحتجاز العديد من المدنيين والجنود كرهائن.

وقد أبلغت إسرائيل بالفعل عن سقوط ما يقرب من 2000 جريح و300 قتيل.