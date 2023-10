تغطية متواصلة: حصيلة هجمات حماس في إسرائيل تتجاوز 300 قتيل و1600 جريح ونتنياهو يعلن الحرب

اليونيفيل: نحن على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على كافة المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة

وتابع بيان اليونيفيل: تبقى قوات حفظ السلام التابعة لنا في مواقعهم ويقومون بمهامهم. ويواصل بعضهم العمل، من الملاجئ حفاظًا على سلامتهم.