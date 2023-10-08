تغطية متواصلة: حصيلة هجمات حماس في إسرائيل تتجاوز 300 قتيل و1600 جريح ونتنياهو يعلن الحرب
الجيش الإسرائيلي يؤكد الأحد مقتل 26 جنديًا على الأقل في الحرب التي شنتها حماس على إسرائيل بشكل مباغت عبرعدة ثغرات مخلفة صدمة كبيرة في نفوس الإسرائيليين
في الوقت الذي أعلن فيه الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه "ما تزال 8 بلدات في جنوب إسرائيل حتى اللحظة تحت تهديد إرهابيي حماس"، استفاقت إسرائيل غداة اليوم التالي لأعنف هجوم عليها من قبل حماس على هول نتائج الهجوم المباغت الذي خلف نحو 300 قتيل و1864 جريح وعشرات الرهائن المحتجزين في غزة، في مشهد خلف صدمة كبيرة في نفوس الإسرائيليين، ما حمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إعلان حرب على حماس قائلا "الحرب ستكون صعبة وباهظة لكن سننتصر فيها".
دارت، طوال الليل، معارك مكثفة بين القوات الإسرائيلية ومئات من مقاتلي حماس الذين توزعوا على 22 موقعًا على الأقل جنوبي إسرائيل، بما في ذلك احتجاز رهائن في موقعين على الأقل، كما أكد الجيش.
ووصف الجيش الوضع قائلاً: "لقد هاجم الإرهابيون المنازل واقتحموها وقتلوا المدنيين".
وخاطب رئيس الوزراء نتنياهو الأمة قائلاً: "نحن في حالة حرب"، في أعقاب الهجوم المتعدد الجوانب الذي شنته حماس عند الفجر. وأصدر تحذيرًا شديد اللهجة لسكان غزة، وحثهم على الإخلاء الفوري، بينما استعدت إسرائيل للرد بكل قوة. وأكد نتنياهو: "سنضربهم حتى النهاية المريرة وسننتقم بالقوة لهذا اليوم الأسود الذي جلبوه على إسرائيل وشعبها". كما تعهد بتحويل جميع المواقع التي تعمل فيها حماس، والمناطق التي تستخدمها كمخابئ، إلى أنقاض.
وأضاف: "ما حدث اليوم غير مسبوق في إسرائيل، وسأحرص على عدم تكرار ذلك مرة أخرى".
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صافرات الإنذار تدوي في سديروت وغلاف قطاع غزة صباح اليوم الأحد
اليونيفيل: نحن على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على كافة المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة
وتابع بيان اليونيفيل: تبقى قوات حفظ السلام التابعة لنا في مواقعهم ويقومون بمهامهم. ويواصل بعضهم العمل، من الملاجئ حفاظًا على سلامتهم.
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طائرات إسرائيلية مقاتلة تقصف بنية تحتية عسكرية في منزل رئيس دائرة المخابرات التابعة لحركة حماس
أغارت طائرات إسرائيلية مقاتلة على بنية تحتية عسكرية في منزل رئيس دائرة المخابرات التابعة لمنظمة حماس صباح اليوم الأحد غداة هجوم نفذه مسلحو حماس لا تزال عواقبه تتفاعل وسط إصرار إسرائيلي على رد اعتبار هيبة الدولة، وفق نتنياهو.
أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا أكدت من خلاله استهدافها صباح الأحد، ثلاثة مواقع خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة.
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الجيش الإسرائيلي يقصف البنية التحتية لمنظمة حزب الله في منطقة جبل دوف بطائرة بدون طيار في منطقة مزارع شبعا (جبل دوف). قبل ذلك، أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من لبنان، مشيرا إلى أنه استهدف مواقع للجيش الإسرائيلي على طول الحدود.
الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 26 جنديًا على الأقل في الحرب التي شنتها حماس على إسرائيل
خلال الليل، نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات مستهدفا عشرة بنى تحتية عملياتية عملت حماس على استخدامها لتوجيه مسلحيها الذين تسللوا داخل إسرائيل أمس لتنفيذ أعنف هجوم بتاريخ الحركة ضد إسرائيل، بما في ذلك مقر استخبارات الحركة ومبنى عسكري تم استخدامه من قبل سلاح الجو التابع للتنظيم.
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