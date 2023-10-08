تغطية متواصلة: حصيلة هجمات حماس في إسرائيل تتجاوز 300 قتيل و1600 جريح ونتنياهو يعلن الحرب

الجيش الإسرائيلي يؤكد الأحد مقتل 26 جنديًا على الأقل في الحرب التي شنتها حماس على إسرائيل بشكل مباغت عبرعدة ثغرات مخلفة صدمة كبيرة في نفوس الإسرائيليين

في الوقت الذي أعلن فيه الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه "ما تزال 8 بلدات في جنوب إسرائيل حتى اللحظة تحت تهديد إرهابيي حماس"، استفاقت إسرائيل غداة اليوم التالي لأعنف هجوم عليها من قبل حماس على هول نتائج الهجوم المباغت الذي خلف نحو 300 قتيل و1864 جريح وعشرات الرهائن المحتجزين في غزة، في مشهد خلف صدمة كبيرة في نفوس الإسرائيليين، ما حمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إعلان حرب على حماس قائلا "الحرب ستكون صعبة وباهظة لكن سننتصر فيها".

دارت، طوال الليل، معارك مكثفة بين القوات الإسرائيلية ومئات من مقاتلي حماس الذين توزعوا على 22 موقعًا على الأقل جنوبي إسرائيل، بما في ذلك احتجاز رهائن في موقعين على الأقل، كما أكد الجيش.

ووصف الجيش الوضع قائلاً: "لقد هاجم الإرهابيون المنازل واقتحموها وقتلوا المدنيين".

وخاطب رئيس الوزراء نتنياهو الأمة قائلاً: "نحن في حالة حرب"، في أعقاب الهجوم المتعدد الجوانب الذي شنته حماس عند الفجر. وأصدر تحذيرًا شديد اللهجة لسكان غزة، وحثهم على الإخلاء الفوري، بينما استعدت إسرائيل للرد بكل قوة. وأكد نتنياهو: "سنضربهم حتى النهاية المريرة وسننتقم بالقوة لهذا اليوم الأسود الذي جلبوه على إسرائيل وشعبها". كما تعهد بتحويل جميع المواقع التي تعمل فيها حماس، والمناطق التي تستخدمها كمخابئ، إلى أنقاض.

وأضاف: "ما حدث اليوم غير مسبوق في إسرائيل، وسأحرص على عدم تكرار ذلك مرة أخرى".

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