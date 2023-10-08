بعد قتال استمر 10 ساعات: إطلاق سراح رهائن بلدتي بيئيري وأوفاكيم والسيطرة على مركز شرطة سديروت

تمكنت قوات الأمن الليلة (الأحد)، بعد قتال دام عدة ساعات، من السيطرة على مركز الشرطة في سديروت، حيث تحصن عدد من مسلحي حماس الذين تسللوا من قطاع غزة أمس

تمكنت قوات الأمن الليلة (الأحد)، بعد قتال دام عدة ساعات، من السيطرة على مركز الشرطة في سديروت، حيث تحصن عدد من مسلحي حماس الذين تسللوا من قطاع غزة أمس. وتم تفجير المحطة بعد التيقن من عدم وجود رهائن داخلها. ومع ذلك، ما زال ساريا واجب الالتزام بالبقاء داخل المنازل؛ حسب ما جاء في موقع واللا.

وفي وقت سابق، قضت قوات الأمن على مسلحيْن تحصنا في منزل خاص في أوفاكيم خلال الساعات القليلة الماضية، مدججين بقنابل يدوية واحتجزا سكان المنزل كرهائن - وذلك بعد ساعات من المفاوضات التي أجراها الجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة.

وفي إطار مداهمة المنزل، تمكنت القوات من إنقاذ الرهائن دون أن يصابوا بأذى، ولكن أصيب ثلاثة جنود، أحدهم بجروح متوسطة والآخران بجروح طفيفة. وكان المسلحون قد تجولوا في أرجاء البلدة وأطلقوا النار على المدنيين ورجال الشرطة في المدينة، وقتلت قوات الأمن عدداً منهم.

وقبل ذلك، في البلدة التعاونية بيئيري، احتجز المسلحون حوالي 50 ساكنًا في غرفة الطعام المشتركة. واندلع تبادل إطلاق النار بين القوات الأمنية والخاطفين المسلحين. ولكن في النهاية تم إنقاذ جميع الرهائن بسلام. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إن "دخول العدو بريًا إلى غزة سيكون السيناريو الأفضل للمقاومة الفلسطينية".

وبحسب التقرير أيضا فقد اختطفت عناصر حماس عمالًا أجانب يعملون في الدفيئات الزراعية. حتى اللحظة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لاستعادة السيطرة على خط السياج والبلدات المجاورة.

يشار إلى أن شرطة إسرائيل أعلنت اليوم الأحد عن حزنها الشديد لمقتل 30 ضابط شرطة من أفرادها خلال القتال الشرس مع مسلحي حماس المدججين بالسلاح والذين تحصنوا داخل المباني المختلفة ومن بينها مركز الشرطة في سديروت حيث دار قتال عنيف.