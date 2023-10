تقرير: حماس تخطط لاستخدام الرهائن المدنيين الإسرائيليين كدروع بشرية

بعد أن أرغمت حماس تحت تهديد السلاح المواطنين والجنود الإسرائيليين في أحد أكثر أشكال الهجوم دموية، على اجتياز الحدود إلى داخل القطاع، ادعت الحركة بأن لديها أكثر من 100 مدني وجندي إسرائيلي محتجزين كرهائن في قطاع غزة، وهو ما أكدته إسرائيل والولايات المتحدة، دون تأكيد العدد الدقيق.

وقالت حماس إنها تحتجز “أكثر بكثير مما يعتقد نتنياهو”. وأضافت أنها تحتفظ بالرهائن الـ 163 داخل أنفاق في جميع أنحاء قطاع غزة".