تقرير: حماس تخطط لاستخدام الرهائن المدنيين الإسرائيليين كدروع بشرية

ادعت الحركة بأن لديها أكثر من 100 مدني وجندي إسرائيلي محتجزين كرهائن في قطاع غزة، وهو ما أكدته إسرائيل والولايات المتحدة، دون تأكيد العدد الدقيق

بعد أن أرغمت حماس تحت تهديد السلاح المواطنين والجنود الإسرائيليين في أحد أكثر أشكال الهجوم دموية، على اجتياز الحدود إلى داخل القطاع، ادعت الحركة بأن لديها أكثر من 100 مدني وجندي إسرائيلي محتجزين كرهائن في قطاع غزة، وهو ما أكدته إسرائيل والولايات المتحدة، دون تأكيد العدد الدقيق.

وقالت حماس إنها تحتجز “أكثر بكثير مما يعتقد نتنياهو”. وأضافت أنها تحتفظ بالرهائن الـ 163 داخل أنفاق في جميع أنحاء قطاع غزة".

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وفي الوقت نفسه، وصف مسؤول في البيت الأبيض الوضع بأنه “عائلات بأكملها مختطفة، بما في ذلك الأطفال”. واعترفت أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن الوضع غير مسبوق، وحتى حماس فوجئت بالسهولة التي تمكنت بها من اختطاف هذا العدد الكبير من الأشخاص.

الصور المرعبة التي بثتها حماس، والتي تظهر اختطاف الشباب الإسرائيليين وكبار السن من البلدات الجنوبية، تسببت بالصدمة والرعب لكافة مواطني الدولة. وتم إنشاء مركز بحث من قبل الجيش الإسرائيلي، بينما ظلت العديد من العائلات مقطوعة عن أي أخبار عن أحبائها حتى الليل.

SAID KHATIB / AFP فلسطينيون يحتفلون بعودتهم بعد عبور السياج الحدودي مع إسرائيل من خان يونس، جنوب قطاع غزة، 7 أكتوبر، 2023.

ورغم وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن حرب انتقامية قوية ضد حماس، فإن وجود الرهائن في قطاع غزة من شأنه أن يؤدي بلا شك إلى تعقيد العمليات العسكرية. لدرجة أن إسرائيل يجب أن تتوقع بالضرورة عملية "طويلة وصعبة"، على حد تعبير رئيس الوزراء.

وذكرت الحركة أنها تعتزم استخدام المدنيين كدروع بشرية محتملة لصالحها، مشيرة إلى أن أي توغل إسرائيلي في غزة سيكون له "عواقب مباشرة على الرهائن".

سيمثل الرهائن بيد حماس أيضًا ورقة مساومة قوية جدًا. وبالنظر إلى الماضي، فقد استطاعت حماس من استبدال جندي إسرائيلي واحد يدعى جلعاد شاليط، من الخوض في مفاوضات من أجل إطلاق سراح أكثر من ألف معتقل فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل في عام 2005.