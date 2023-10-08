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  • بعد تبادل إطلاق النار مع حزب الله: وزير الأمن الإسرائيلي يأمر بالاستعداد لإخلاء البلدات الحدودية بالشمال

بعد تبادل إطلاق النار مع حزب الله: وزير الأمن الإسرائيلي يأمر بالاستعداد لإخلاء البلدات الحدودية بالشمال

i24NEWS

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رتل من دبابات ميركافا الإسرائيلية تتجمع على مشارف بلدة كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان في 8 أكتوبر 2023
JALAA MAREY / AFPرتل من دبابات ميركافا الإسرائيلية تتجمع على مشارف بلدة كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان في 8 أكتوبر 2023

جاء هذا بعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عند المنطقة الحدودية

في أعقاب الحوادث الأمنية على الحدود الشمالية مع لبنان، أمر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم بالتجهيز لخطة "المسافة الآمنة" في شمالي البلاد والتي تهدف الى إخلاء بلدات إسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان.  

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رؤساء السلطات المحلية في تلك المنطقة صرحوا خلال حديثهم مع هيئة البث الرسمية "كان" أنهم لم يتلقوا حاليا تعليمات جديدة بخصوص ذلك، إلا أنهم تلقوا أمس خلال محادثة مع قائد منطقة الشمال البدء للاستعداد لذلك، وبحسب تقديراتهم فإنه من الممكن أن يتم إنجاز الإخلاء في غضون 24 ساعة بعد صدور التعليمات. 

ويشار الى أن مقاتلي حزب الله أطلقوا صباح اليوم قذائف من لبنان تجاه منطقة مزارع شبعا والتي يطلق عليها إسرائيليا هار دوف. وردا على ذلك قام الجيش الاسرائيلي بضرب كفار شوبا وبلدة الماري جنوب لبنان بقذائف من الجو والخيمة التي أقامها حزب الله، كذلك قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة الخيمة التي أقامها حزب الله. 

 

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