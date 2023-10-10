جهود سعودية للتواصل مع جميع الأطراف الدولية والاقليمية لوقف التصعيد بين إسرائيل وحماس

ولي العهد السعودي يجري اتصالات مع الرئيس السيسي والعاهل الاردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس

شدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن السعودية "تبذل جميع الجهود الممكنة بالتواصل مع جميع الأطراف الدولية والاقليمية لوقف التصعيد في قطاع غزة ومنع اتساعه في المنطقة ، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالقانون الدولي الانساني وعدم استهداف مدنيين".

كما بحث الأمير محمد بن سلمان التصعيد العسكري في غزة وجنوب إسرائيل في اتصالات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أنه تم خلال الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس السيسي "التشديد على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة".

ولفت المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى "التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية، التي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي يتطلب التهدئة الفورية، ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات".

وأدى الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل منذ يوم السبت الى مقتل ما لايقل عن 900 إسرائيلي وإصابة 2500 آخرين ورد الجيش الإسرائيلي على هجوم حماس الدموي بضربات جوية استهدفت مواقع في قطاع غزة أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة 3726 آخرين.