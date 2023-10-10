تغطية متواصلة للحرب: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ900 والجيش الإسرائيلي يعلن حصوله على كافة المعلومات عن المختطفين
البيت الأبيض وبرج إيفل هي بعض المعالم المضاءة بالعلم الإسرائيلي، حيث يحزن العالم على الخسائر الفادحة في الأرواح، بما في ذلك أكثر من 30 مواطنًا دوليًا
دخلت إسرائيل يومها الرابع من الحرب مع مختلف الفصائل الفلسطينية، في أعقاب هجوم مفاجئ متعدد الجبهات في الجنوب، بقيادة حماس وشمل الهجوم الجوي هجمات متطورة بطائرات بدون طيار على مواقع للجيش الإسرائيلي، واختراق طائرات شراعية داخل الأراضي الإسرائيلية، وهبوط قوارب مطاطية على الشواطئ.
ومنذ الهجوم، شهدت الحدود الشمالية مع لبنان اشتباكات متعددة، حيث لم يرغب الطرفان في إشراك حزب الله في المواجهات، لكن قُتل ما لا يقل عن 5 من أعضاء الحزب
ومع اندلاع الحرب، صباح السبت المنصرم، اخترق متسللون فلسطينيون السياج الحدودي وبدأت تيارات من المسلحين في سيارات جيب مسلحة بالرشاشات الثقيلة في ذبح المدنيين في الشوارع، وأخذ الرهائن إلى قطاع غزة، حيث خلف الهجوم المفاجئ أكثر من 900 قتيل، واحتجاز المئات كرهائن، وآلاف الجرحى، جميعهم من جنسيات وأعمار مختلفة.
وتبين لاحقًا أن حوالي 260 شابًا وشابّة قد قُتلوا في حفل خارجي. وفي مكان آخر في الجنوب، نفذ المسلحون الفلسطينيون هجومًا في كيبوتس بئيري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
وفي السياق قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ: "لم يُقتل هذا العدد الكبير من اليهود في يوم واحد منذ المحرقة". وأكد الرئيس الأمريكي بايدن مقتل 11 أمريكيا في هجمات حماس على إسرائيل.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، مساء الأحد، أن إيران متورطة في التخطيط للهجوم الفلسطيني المفاجئ وأعطت الضوء الأخضر النهائي في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري. رغم أن الحكومة الإيرانية نفت هذا الادعاء.
سيقدم كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر، ومستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود راندال، إحاطة عبر الإنترنت للجالية اليهودية الأمريكية، في ضوء الحرب في إسرائيل وتداعياتها الدولية.
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صحيفة"يسرائيل هيوم": مقُتل مصور صحيفة "يسرائيل هيوم" يانيف زوهر مع عائلته على يد المسلحين الفلسطينيين، خلال الهجوم على المستوطنات المحيطة بغزة السبت المنصرم.
شبه عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم بوعاز بيسموت جرائم وعمليات القتل التي ارتكبتها حماس في الهجوم المباغت الذي شنته السبت وأدى لمقتل 900 إسرائيلي "بالنازية وداعش"، مؤكدا بنفس الوقت أهمية التوصل الى حكومة وحدة وطنية لخوض الحرب التي تديرها إسرائيل ضد حماس مشددا على "وحدة الشعب الإسرائيلي ستوصله إلى النصر".
قال الجيش الإسرائيلي نه قصف 200 هدف في غزة وخان يونس خلال الليل
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قال مصدر أمني لـ i24NEWS إإن الوضع على الحدود الجنوبية "ليس واضحا" مشيرا إلى أن "التصريح السابق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد يكون مفرطا في الثقة بالوضع على الحدود الجنوبية لإسرائيل".
وقال المصدر لـi24NEWS: "يبدو أن هناك عمليات تسلل جديدة بالأمس، ولا يزال الإرهابيون مختبئين، ولا يزال الوضع إشكاليا في المنطقة. وفيما يتعلق بالأنفاق الجديدة بالقرب من الحدود، فإننا نعمل جاهدين على رسم خريطة للمنطقة والتأكد بنسبة 100 بالمئة".
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن المقدم عليم عبد الله قتل أمس خلال تسلل مسلح على الحدود الشمالية
قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "المقاتلون تصرفوا بشجاعة وتصميم أثناء إجلاء الجرحى الذين أصيبوا" وأضاف "خلال أيام المعركة، أحبط مقاتلو اللواء 401 مدرع عشرات الإرهابيين في المناطق المحيطة، وأخلوا العديد من الجرحى وساعدوا في إنقاذ الرهائن في عشرات المواقع"
وأضاف أن "مقاتلي وقادة لواء جولاني خاضوا معارك طويلة ومتواصلة في الأيام الأخيرة في عدد من المواقع بما في ذلك كيسوفيم ونتيف هتارا وناحال عوز، حيث استعادوا السيطرة على المناطق وتم تحييد الإرهابيين".
وأضاف أن "الكتيبة 13 والكتيبة 51 كانتا متواجدتين عند خط التماس الأول منذ بداية القتال وانضمت إليهما دورية جولاني والكتيبة 12 وسرايا تدريب من قاعدة تدريب اللواء وقوات الاحتياط التابعة للواء".
الجيش الإسرائيلي يشن حاليا هجوما واسع النطاق ضد أهداف تابعة لحماس
أعلن رئيس الجيوش المشتركة بين الولايات المتحدة، الجنرال تشارلز كيو براون، أن إيران متواطئة، إذا لم تكن الدول المتحدة مستعدة باستمرار للخضوع للأبحاث أو الإجراءات التي تشهد على أن طهران متورطة بشكل مباشر في الهجوم ضد إسرائيل.
أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعات مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء عن مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم عبدالله (40 عاما) في الاشتباكات مع مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى داخل إسرائيل.
شدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن السعودية "تبذل جميع الجهود الممكنة بالتواصل مع جميع الأطراف الدولية والاقليمية لوقف التصعيد في قطاع غزة ومنع اتساعه في المنطقة ، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالقانون الدولي الانساني وعدم استهداف مدنيين".
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