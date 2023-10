رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر بالمغرب ينجو من هجوم حماس على سديروت جنوب إسرائيل

أكدت صفحة "إسرائيل في المغرب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر بإقليم صفرو في المغرب والبطل العالمي في الملاكمة والفول كونطاكت مصطفى الخصم بمرافقة مجموعة من أعضاء المجلس، نجوا من من الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية على مدينة سديروت صباح السبت المنصرم، من أجل الإعداد لاتفاقية توأمة مع مجلس بلديتها.

