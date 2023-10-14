تبنى تنظيم حزب الله مسؤولية إطلاق النار باتجاه جبل دوف

قال حزب الله اللبناني إنه هاجم 5 مواقع إسرائيلية في "جبل دوف" قرب مزارع شبعا بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.

وأضاف الحزب في بيان أن القصف حقق إصابات دقيقة ومباشرة في المواقع المستهدفة. وردًا على إطلاق الصواريخ، هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر اطلاق الصواريخ.

ويأتي ذلك غداة مقتل صحافي في وكالة رويترز وإصابة آخرين بجروح جراء "قذيفة صاروخية إسرائيلية"، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.

وأعلن حزب الله أنه "قامت مجموعات من المقاومة بمهاجمة المواقع الأإسرائيلية في (جبل دوف) مزارع شبعا اللبنانية وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة".

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف منذ الأحد، غداة بدء حركة حماس هجوماً غير مسبوق ضد إسرائيل التي ترد بقصف عنيف على قطاع غزة.

وفي الصباح، نشر الجيش الإسرائيلي توثيق بأنه قضى على خلية حاولت التسلل إلى إسرائيل بالقرب من موشاف مرجليوت شرق كريات شمونة، وتم القضاء عليهم من الجو باستخدام طائرة بدون طيار، بعد أن تم التعرف عليهم من خلال استطلاع الجيش. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللواء دانييل هاغاري، إن "كل من يصل إلى السياج لاختراق الأراضي الإسرائيلية سيموت"، وبحسب قوله "سنواصل فعل الشيء نفسه مع كل من يحاول اختراق أراضينا".