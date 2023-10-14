بلينكن: نعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في غزة

فيصل بن فرحان يستقبل بلينكن.. ويؤكد: الأولوية الآن منع سقوط المزيد من المدنيين

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن. وأكّد وزير الخارجية في بداية اللقاء، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل لا يمكن وصفه، لافتاً إلى أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وآماله. وأضاف أنه يجب العمل على حماية المدنيين، وإقامة مناطق آمنة، وإيصال المساعدات لغزة، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في القطاع.

كذلك لفت إلى أن بلاده تعمل مع السعودية في الكثير من القضايا، ومنها إحلال السلام بالمنطقة. من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة العمل لضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيراً إلى الحاجة لجهد جماعي لوقف دوامات العنف.

يذكر أن حركة حماس كانت أطلقت السبت الماضي، السابع من أكتوبر، عملية التي توغل خلالها عناصرها في مناطق بإسرائيل في غلاف غزة، تزامناً مع إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل. فيما ردت إسرائيل بشن غارات مكثفة على قطاع غزة.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، ووصل عدد الجرحى إلى 3297، في حين بلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالي 150، بحسب الجيش. وفي قطاع غزة، قتل 2200 شخصاً، وجرح أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي.