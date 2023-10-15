وزير الخارجية الأمريكية سيعود مجددا لإسرائيل ويصف اجتماعه مع بن سلمان بأنه "مثمر جدا"

بعد اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأمريكي يعود لإجراء محادثات في إسرائيل عن التصعيد جنوب إسرائيل

سيعود وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مجددا إلى إسرائيل لإجراء محادثات إضافية مع القادة الإسرائيليين، جاء هذا بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر، وكان بلينكن اجتمع اليوم مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار جولته الشرق الأوسطية مطالبا إياه بتقديم الدعم والمساعدة في حل الأزمة التي نشأت بعد التصعيد الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة.

وشدد الوزير بلينكن على تركيز الولايات المتحدة الثابت "لوقف هجمات حماس ضد إسرائيل"، وناقش بلينكن مع نظيره السعودي مواصلة الاتصالات مع الشركاء الإقليميين لمنع توسع الصراع في المنطقة والالتزام المشترك باتخاذ خطوات للمساعدة بحماية المدنيين.

واجتمع الديبلوماسي الكبير على مدار ساعة صباح اليوم مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المزرعة الملكية في منطقة الرياض، وفقا لما أفاد به مسؤول أمريكي. في حين أجاب بلينكن حين سئل عن الاجتماع بعد عودته الى الفندق الذي يمكث فيه بأنه "كان مثمرا للغاية".

ويشار الى أن وزير الخارجية الأمريكية كان زار إسرائيل الخميس الماضي واجتمع مع نتنياهو، وقال في تصريح إعلامي :"إننا نلتزم بتعهداتنا وسنزودكم بالذخيرة والصواريخ الاعتراضية، الى جانب الإمدادات الأمنية الأخرى. ووصلت الشحنة الأولى الى إسرائيل وهناك المزيد من الشحنات في الطرق.

وسيسافر بلينكن بوقت متأخر اليوم الى مصر، الدولة العربية السادسة التي زارها في هذه الجولة حيث سيطالبها بممارسة ضغوطات على حماس لمنع انتشار الحرب. وتعتبر مصر وسيطا مركزيا بين إسرائيل وحماس، وقال مسؤولون أمريكيون أن القاهرة عملت على خطى تساعد مواطني الولايات المتحدة مغادرة قطاع غزة.