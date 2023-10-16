بعد هجوم حماس : مكالمة هاتفية بين رئيس دولة الإمارات وبنيامين نتنياهو

الزعيمان ناقشا التطورات الإقليمية بعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس قبل أسبوع ونصف في بلدات غلاف غزة

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، وناقش كلا الزعيمين التطورات الإقليمية بعد الهجوم الدامي الذي نفذته حماس في بلدات غلاف غزة.

وشدد رئيس الحكومة نتنياهو بحسب "والا" على أن إسرائيل مصممة على تدمير القدرات العسكرية والسلطوية لحماس، وتبذل قصارى جهدها لتجنب المساس بغير المتورطين في القتال، واتفق كلا الزعيمين الحفاظ على التواصل فيما بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية بأن بن زايد قال لنتنياهو بأن حماية حياة المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، يجب أن تكون الأولوية، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن.

كما أبلغ بن زايد نتنياهو بضرورة فتح الممرات الإنسانية في غزة دون تأخير لتوصيل المساعدات الطبية والغذاء. وشدد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك على ضرورة بذل الجهود بهذه الطريقة لمنع تفاقم الأزمة في غزة بشكل أكبر، بما يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.