هذه القمة ستقام غدا الأربعاء وستتناول التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة

بعد التشاور مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفي ضوء أيام الحداد التي أعلنها رئيس السلطة الفلسطينية عباس، سيؤجل الرئيس بايدن رحلته إلى الأردن والقمة الرباعية التي كانت مقررة بمشاركة العاهل الأردني والرئيس عباس والسيسي.

وكان من المقرر أن يستضيف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء قمة رباعية بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، جاء هذا بحسب ما أعلنه الديوان الملكي الهاشمي وستركز القمة على الطرق لوقف القتال في قطاع غزة، وبالتأثيرات الخطيرة للحرب في المنطقة. وكانت ستركز على إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء الى القطاع, والعثور على أفق سياسي يتيح إحياء عملية السلام.

من ناحية أخرى، وصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم في زيارة تعاطف ولقاء مع عائلات المختطفين. وبذلك، سيكون أول من يأتي من زعماء العالم إلى إسرائيل للتعبير عن دعمهم. وسيلتقي شولتز بالرئيس هرتسوغ ورئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن غالانت.

ومن المتوقع أيضًا أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى مصر غدًا، على خلفية الأزمة الإنسانية في غزة. ومن المتوقع أن يلتقي غوتيريش خلال الزيارة بالرئيس المصري السيسي.