إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر الى تركيا وتطالبهم بالخروج من هناك بأسرع وقت

جاء بعد معلومات ملموسة "عن تخوف من المساس بالإسرائيليين في تركيا" ورفع درجة التأهب الى أعلى مستوى

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بيانا الى الجمهور "على ضوء استمرار التصعيد بالتهديدات لوقوع اعتداءات بحق إسرائيليين في الخارج- تم رفع تهديد السفر الى تركيا إلى أعلى مستوى" وارتفع التهديد الدرجة 4 ، والذي يعني بأن على الإسرائيليين الذين يمكثون من تركيا الخروج بأسرع وقت.

وقال مسؤول أمني لهيئة البث الرسمية "كان" بأنه توجد معلومات ملموسة الى تخوف من المساس بالإسرائيليين. توجد معلومات فعلية تبرر رفع درجة التأهب الى الدرجة 4 في كل مناطق تركيا".

كما الى أن درجة التحذير من السفر الى المغرب ارتفعت الى الدرجة 2- وتعني اتخاذ وسائل حذر مضاعفة. وذكر البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي بأن على الإسرائيليين الذين لم يغادروا تركيا يجب اتخاذ كافة وسائل الحذر الموصى عليها من جانبهم. إضافة لديهم التقليص قدر الإمكان من التجمعات والمكوث في المكان العام، عدم ارتداء رموز إسرائيلية ويهودية وتجنب الأماكن المعروفة كيهودية أو مع ارتباط مع إسرائيل.

وذكر البيان أنه توجد مخاوف أنه سوف تتزايد دوافع الجهات العدائية والمهاجمين المنفردين تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين في دول مختلفة في جميع أنحاء العالم. مجلس الأمن القومي حدد أنه في فترة الحرب توجد احتمال لتهديدات أيضا حتى في البلدان التي لا ينطبق عليها تحذير السفر، لذلك يدعو إلى زيادة الاحتياطات واليقظة الإضافية.