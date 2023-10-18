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الجيش الأمريكي يحبط هجوما بطائرات مسيرة ضد قواته في العراق

i24NEWS

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هذه الصورة الجوية الملتقطة في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2019 مأخوذة من طائرة هليكوبتر تظهر قاعدة عين الأسد الجوية في صحراء الأنبار الغربية بالعراق.
(AP Photo/Nasser Nasser, File)هذه الصورة الجوية الملتقطة في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2019 مأخوذة من طائرة هليكوبتر تظهر قاعدة عين الأسد الجوية في صحراء الأنبار الغربية بالعراق.

يأتي هذا الهجوم في ظل التوتر الذي يسود المنطقة بعد التصعيد الأمني بين إسرائيل وحماس

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء عن إحباط هجوم بطائرات مسيرة ضد قواته في العراق في وقت مبكر من صباح اليوم، جاء بحسب ما نقله مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز طلبا عدم ذكر إسميهما.

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ولم تعلن أية منظمة مسؤوليتها عن ذلك، رغم أن المجموعات المسلحة المدعومة من ايران هددت قبل أيام بمهاجمة القوات الأمريكية في البلاد على ضوء دعم الولايات المتحدة إسرائيل في الحرب ضد حماس، وهذا الأمر دفع واشنطن الى رفع مستوى التأهب تحسبا لوقوع هجمات ضدها من قبل هذه المجموعات.

وذكر المسؤولان الأمريكيان إن الطائرتين المسيرتين تم اعتراضهما لدى استهدافهما قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تستضيف قوات أميركية.

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