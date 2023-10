إصابة جنود في هجمات بطائرات بدون طيار على قواعد أمريكية في العراق

أصيبت قوات التحالف في العراق في سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية على قواعد أمريكية في العراق مع تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب الانفجار الكارثي في مستشفى المعمداني في غزة.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس إن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق التي تستخدمها القوات الأمريكية، واستهدفت طائرة بدون طيار قاعدة في شمال العراق.

اعترضت القوات الأمريكية الثلاثة، ودمرت اثنتين منها، لكنها ألحقت الضرر بالثالثة فقط. وأدى ذلك إلى وقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف، بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية يوم الأربعاء.

وأضاف: "في هذه اللحظة من حالة التأهب القصوى، نراقب عن كثب الوضع في العراق والمنطقة. وقالت القيادة المركزية في البيان إن القوات الأمريكية ستدافع عن القوات الأمريكية وقوات التحالف ضد أي تهديد.

هددت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق بمهاجمة المنشآت الأمريكية هناك بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل. وأصدرت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة مظلة للمجموعات المسلحة المدعومة من إيران، بيانا بعد ذلك أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجومين وقالت إن ذلك “ينذر بمزيد من العمليات” ضد “الاحتلال الأمريكي”.

وأعلنت تشكيل الوارثين، وهي ميليشيا أخرى مدعومة من إيران، مسؤوليتها في بيان عن هجوم ثان بطائرة بدون طيار قالت إنه استهدف قاعدة الحرير الجوية في شمال العراق. ولم يعلق المسؤولون الأمريكيون على الفور على ادعاء وقوع هجوم ثان.

كما أعلنت الجماعات المتحالفة مع إيران في العراق يوم الأربعاء أنها شكلت “غرفة عمليات مشتركة” لمساعدة حماس في جهودها الحربية. وقال مسؤولان من الميليشيات المدعومة من إيران في العراق إن الجماعات المسلحة في حالة تأهب ومستعدة للانضمام إلى المعركة الأوسع ضد إسرائيل، لكن إيران لم تمنحها الموافقة بعد لفتح جبهة جديدة.