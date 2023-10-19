وذكرت تقارير في وقت سابق باندلاع اشتباكات مسلحة في المخيم بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح

أفادت تقارير على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية من خلال استخدام طائرة بدون طيار في تحييد خلية من أربعة مسلحين في مخيم نور شمس في طولكرم، بالضفة الغربية الخميس. وذكرت تقارير في وقت سابق باندلاع اشتباكات في المخيم بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح.

وقال مصدر أمني اسرائيلي نقلًا عن موقع "واينت أنه "خلال عملية للجيش في مخيم نور الشمس، هاجمت طائرة مجموعة من الفلسطينيين المسلحين التي عرّضت الخلية المتواجدة في المخيم خطر، هناك خسائر في صفوف الخلية، ونحن مستمرون في العمل في منطقة المخيم."

وقالت الشرطة الإسرائيليّة في بيان لها أنّه خلال عملية تنفيذية في مخيم اللاجئين في نور الشمس أصيب مقاتلون من حرس الحدود ويعمل الجنود من الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود منذ ساعات الليل على اعتقال المطلوبين وإفشال البنى التحتية للمقاتلين في نور الشمس. وشهدت العملية، ولا تزال، تبادلات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة على القوات. ورد المقاتلون بإطلاق النار وقتلوا عددا من الفلسطينيين".

وفي وقت سابق من العملية، انفجرت عبوة ناسفة وأصابت 10 من مقاتلي حرس الحدود واحدة خطيرة و 9 اصابات وصفت بطفيفة. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في مستشفى مئير.

ويواصل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن تركيز الجهود ضد حماس أيضًا في أراضي الضفة الغربية. وخلال الليل، تم اعتقال أكثر من 80 مطلوبًا في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك حسن يوسف مسؤول كبير في حماس في رام الله . وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، تم اعتقال 524 مطلوباً في جميع أنحاء منطقة الضفة الغربية 330 منهم مرتبطون بحماس.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن "مقتل 10 شبان في مخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية بعد أن أطلقت القوات الإسرائيليّة طائرة مسيِّرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى إلى مقتل عدد منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفى ثابت ثابت".

وبحسب موقع "القدس" الفلسطيني يواصل الجيش الإسرائيلي، منذ الساعة 3 من فجر الخميس، عملياته في مخيم نور شمس للاجئين. وأن القوات الإسرائيلية دخلت المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت بتدمير ممتلكات وتجريف شوارع وبنى تحتية. كما و أغلقت القوات مداخل المخيم بسواتر ترابية وفرضت منعًا للتجوال.