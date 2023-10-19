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تقرير: الجيش الإسرائيلي تحضر للقتال على جبهتين وللدخول البريّ الى القطاع

i24NEWS

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جنود من الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان، شمال إسرائيل.
David Cohen/Flash90جنود من الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان، شمال إسرائيل.

استعدادات الجيش الإسرائيلي لدخول معركة عسكريّة بريّة واسعة النطاق في قطاع غزة وإمكانية وقوغ جبهتين قتاليتين في الجنوب والشمال

بالأمس، جرت مناقشة في وزارة الأمن الإسرائيلية، دعا خلالها المدير العام لوزارة الأمن اللواء إيال زمير، رؤساء الصناعات الجويّة للترويج لمشتريات غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي.  وشارك في المناقشة الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجويّة بوعز ليفي، والرئيس التنفيذي لشركة "Elbit Systems "بتسلئيل ماخليس، والرئيس التنفيذي لأنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة يوآف هار إيفين.

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وفي المناقشة، عرض رؤساء الصناعات نطاق خطوط الإنتاج التي ستعمل على مدار الساعة لتلبية متطلبات الجيش الإسرائيلي على المدى الطويل. ومن بين أمور أخرى، قرر رؤساء الصناعات نقل شحنات الأسلحة والذخائر إلى الجيش الإسرائيلي التي كانت مخصصة لعملاء آخرين في العالم، وذلك على أساس أن النظام الدفاعي يحتاج إلى مخزون يكفي لفترة طويلة من الزمن - على خلفية الاستعدادات لدخول معركة عسكريّة بريّة واسعة النطاق في قطاع غزة وإمكانية وقوغ جبهتين قتاليتين في الجنوب والشمال.في هذا الاجتماع، شاركت ساشا بيكر، وهي مسؤولة كبيرة في البنتاغون الأميركي. ووفقا لمسؤولين أمنيين.

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وأشادت وزارة الأمن بالنشاط الذي يقوم به أفراد وزارة الدفاع الأمريكية الذين يقومون بتقييم الوضع اليومي مع وزارة الأمن الإسرائيلية من أجل اختصار عمليات نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والمعدات الطبية. وفي الوقت نفسه، توضح وزارة الأمن أن هناك قدرًا كبيرًا من الدعم من وزارات الدفاع في أوروبا والدول الصديقة الأخرى.

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