تعهد رئيس الوزراء نتنياهو خلال الأسبوع للرئيس الأمريكي بايدن بأن إسرائيل لا تنوي السيطرة على القطاع في اليوم التالي لسقوط حماس

قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت) ​​عدم اتخاذ قرار في هذه المرحلة بمصير قطاع غزة في اليوم التالي لسقوط حماس، لكن زعماء العالم الذين يتوافدون إلى هنا منذ عشرة أيام يطالبون بإجابات وهناك من أجاب على هذه الأسئلة.

وبينما لم يتلق مجلس الوزراء أي إجابات على سؤال اليوم التالي، تعهد رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي خلال الأسبوع للرئيس الأمريكي بايدن والمستشار الألماني شولتز ورئيس الوزراء البريطاني سونك بأن إسرائيل لا تنوي السيطرة على القطاع في اليوم التالي لسقوط حماس.

وبحسب ما نشر موقع "إسرائيل اليوم" أن رئيس الوزراء نتنياهو أبلغ كلاً من الرئيس بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الذي سأل عن السيطرة على غزة أن "إسرائيل غير مهتمة بالسيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب".

بالاضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في تلك اللقاءات المغلقة مع سوناك وبايدن إن الخيار الأساسي هو "نقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية"، وبالفعل فإن الخطوات التي اتخذها الأمريكيون منذ بداية القتال كانت تسير على مسارين ثابتين - أحدهما الدعم العسكري والمعنوي لإسرائيل والآخر هو الدعم والمساعدة للفلسطينيين في القطاع حتى تحويل مائة مليون دولار للقطاع رغم أن إسرائيل تحاول الضغط على حماس هناك لإطلاق سراح المختطفين.

جدير بالذكر أنّه طوال فترة ولاية الرئيس جو بايدن، طالبت الإدارة الأمريكيّة إسرائيل بإبقاء خيار "الدولتين" قائما.