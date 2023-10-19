سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تعترض عدة صواريخ أطلقت عليها قبالة سواحل اليمن

اعترضت سفينة حربية أمريكية صواريخ بالقرب من اليمن، وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا لهجوم بالصواريخ وبالطائرات بدون طيار، وجاءت الهجمات بعد تهديدات من قبل المنظمات المدعومة من إيران بالرد على مساعدة واشنطن لإسرائيل في حربها ضد حماس.

في اليمن، اعترضت سفينة حربية أمريكية تبحر بالقرب من سواحل البلاد عدة صواريخ أطلقت عليها، على ما يبدو من قبل الحوثيين. وفي العراق، وردت أنباء عن هجوم آخر مساء اليوم على قاعدة عين الأسد، حيث تتمركز القوات الأمريكية. وفي ساعات الصباح، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا لهجوم بطائرات بدون طيار.

وقال المتحدث باسم البنتاغون: المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرات التي أطلقها الحوثيون من اليمن. وقال البنتاغون: لا نستطيع أن نحدد على وجه اليقين هدف الصورايخ لكن من المحتمل أن تكون موجهة نحو أهداف في إسرائيل.

ووصلت السفينة الحربية التي اعترضت الصواريخ، أمس، إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس. وقال الجيش الأمريكي إن حاملة الطائرات USS كارني "ستساعد في الحفاظ على الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط".

كجزء من المساعدة الأمريكية في الحرب ضد حماس، اقتربت حاملة الطائرات الأمريكية USS فورد من شواطئ إسرائيل. كما تتجه حاملة طائرات أخرى، وهي يو USS أيزنهاور، إلى المنطقة.

وفي نفس الوقت الذي صدر فيه التقرير الأمريكي عن اعتراض الصواريخ، أفادت وكالة رويترز للأنباء هذا المساء عن إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق. ويقيم جنود أمريكيون وجنود أجانب آخرون في هذه القاعدة. وأفاد مسؤولون أمنيون بسماع دوي انفجارات في القاعدة.