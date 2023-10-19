الولايات المتحدة تطلق رسميا طلب السفر بدون تأشيرة للزيارات قصيرة المدى للمواطنين الإسرائيليين المؤهلين

تم إطلاق التطبيق من خلال النظام الإلكتروني لتصريح السفر (ESTA) التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية. قد يستغرق طلب ESTA ما يصل إلى 72 ساعة للمعالجة وهو متاح حاليًا باللغة الإنجليزية فقط.

اعتبارا من اليوم الخميس، أطلقت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) رسميًا طلب السفر بدون تأشيرة للزيارات قصيرة المدى إلى الولايات المتحدة للمواطنين الإسرائيليين المؤهلين، ويمكن للمواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير التقدم بطلب للحصول على تصريح للسفر إلى الولايات المتحدة، بدون تأشيرة.

تم إطلاق التطبيق من خلال النظام الإلكتروني لتصريح السفر (ESTA) التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية. قد يستغرق طلب ESTA ما يصل إلى 72 ساعة للمعالجة وهو متاح حاليًا باللغة الإنجليزية فقط.

على وجه التحديد، يسمح للأفراد بزيارة الولايات المتحدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر دون الحاجة إلى تأشيرة.

حاليًا، تم تطبيق برنامج الإعفاء من التأشيرة لمواطني 40 دولة، خاصة في أوروبا وآسيا. وستكون إسرائيل الدولة رقم 41 التي تحصل على الموافقة على هذا البرنامج.

حيث كان تم الإعلان عن انضمام إسرائيل إلى البرنامج جاء قبل ثلاثة أسابيع من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين. وقال كوهين: "إن الإدراج في البرنامج المرغوب يمثل إنجازا دبلوماسيا لإسرائيل، وهذا سيعزز الاقتصاد بشكل عام وقطاع السياحة بشكل خاص، مما يخفض التكاليف والبيروقراطية".