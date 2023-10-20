استطلاع اسرائيلي: غانتس يتقدّم على نتنياهو في رئاسة الحكومة

تعتقد أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي (80%) أنّ على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يتحمل مسؤولية الهجوم الذي شنّته حماس في منطقة غلاف غزة

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، تعتقد أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي (80%) أنّ على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يتحمل مسؤولية الهجوم الذي شنّته حماس في منطقة غلاف غزة، كما تحملها وزير الأمن ورئيس الأركان ورئيس الشاباك في الأيام الأخيرة. جاء هذا بحسب استطلاع "معاريف" الذي نظمته "دراسات لازار" بقيادة الدكتور مناحيم لازار بالتعاون مع Panel4All.

وفيما يتعلق بمسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء، يتم الحصول على نفس البيانات التي تم الحصول عليها في الأسبوع الماضي: بيني غانتس يخصل على 48% أما نتنياهو يحصل على 28% (و24% لا يعرفون).

أغلبية الإسرائيليين (65%) تؤيد عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة و21% تعارض ذلك و14% ليس لها رأي.

وفي الاستطلاع الحالي يحصل الائتلاف على 43 مقعدا، فيما تستحوذ أحزاب المعارضة (والأحزاب العربية) على أغلبية كبيرة بـ 77 مقعدا.

ووفقا للاستطلاع، يحصل الليكود على 18 مقعدا، وتحصل قائمة "الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد ومثلها لحزب "عوتسماة يهوديت" بقيادة بن غفير ، كما يحصل حزب "شاس" المتدين على 8 مقاعد، وتحصل قائمة "يهدوت هتوراه" المتدين أيضا على 7 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع حصول "المعسكر الوطني" على 40 مقعدا، فيما يحصل "ييش عتيد" على 15 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد، و"القائمة الموحدة" تحصل على 4، في حين يحصل "ميرتس" على 6 مقاعد.

ويحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، فيما يفشل حزبي "العمل" و"التجمع" في تجاوز نسبة الحسم.