وزير الاتصالات شلومو كرعي إن "إسرائيل في حالة حرب براً وجواً وبحراً وعقلاً. ولن نسمح بأي حال من الأحوال ببث يمس بأمن الدولة"

أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنظمة الطوارئ الخاصة بإغلاق محطات البث التي تمس بأمن الدولة، والتي ستسمح بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.

وقال وزير الاتصالات شلومو كرعي إن "إسرائيل في حالة حرب براً وجواً وبحراً وعقلاً. ولن نسمح بأي حال من الأحوال ببث يمس بأمن الدولة. وما تبثه قناة الجزيرة وتقاريرها يشكل تحريضاً ضد إسرائيل". "إنهم يخدمون حماس وتنظيم داعش والمنظمات الإرهابية بالدعاية ويشجعون العنف ضد إسرائيل - وهم في الواقع يضرون بأمن الدولة". وبعد موافقة الحكومة على الأحكام، سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وبحسب ما نشر موقع "واينت" الإسرائيلي أنه بعد نشاط مضني لوزير الاتصالات د. شلومو كارعي ومكتبه وبدعم من الموساد والشاباك ووزارة الأمن، وبعد دراسة كافة الجوانب القانونية المطلوبة والتوصل إلى اتفاقيات مع وزارة العدل والحكومة والمستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا، وافقت الحكومة اليوم (الجمعة) على اللوائح التي ستسمح بوقف نشاط هيئة البث الأجنبية التي تضر بأمن البلاد، طوال مدة الحرب.

ويأتي إغلاق شبكة الجزيرة في إسرائيل بعد تقديم الأدلة على أنها "تساعد العدو، وتبث دعاية لصالح حماس باللغتين العربية والإنجليزية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، بل وتمرر معلومات حساسة إلى الأعداء".

ومن المنتظر أن تتم الموافقة على مقترح إغلاق الجزيرة، وفق أنظمة الطوارئ الذي رفعه وزير الاتصالات لموافقة الحكومة، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المصغر (الكابينيت)، بعد موافقة وزير الأمن.