إسرائيل ستخلي بلدة كريات شمونة على الحدود الشمالية مع لبنان بعد اشتباكات

وزير الأمن غالانت: سيتم إجلاء سكان كريات شمونة إلى دور الضيافة التي تمولها الدولة

وقرر وزير الأمن الإسرائيليّ يوآف غالانت، صباح اليوم (الجمعة)، إدراج كريات شمونة ضمن خطة إخلاء البلدات الواقعة على الحدود، رغم أنها تقع على مسافة أكثر من 2 كيلومتر منها، وهذا إخلاء إلزامي. وسيتم إجلاء السكان إلى دور الضيافة التي تمولها الدولة.

ويأتي قرار غالانت، الذي اتخذ كإجراء احترازي، بعد أن أطلق الجناح العسكري لحركة حماس عشرات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية من جنوب لبنان أمس. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاغاري، في إيجازه اليومي إن إطلاق النار تم بموافقة حزب الله – وعليه أن يتحمل العواقب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أبلغت قيادة الجبهة الداخلية رئيس البلدية عن القرار"، موضحا أن "السلطة المحلية ووزارة السياحة وسلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الأمن" ستتولى إدارة خطة إجلاء سكان البلدة البالغ عددهم نحو 25 ألف نسمة إلى "بيوت ضيافة بتمويل من الدولة".

ويسود التوتر المنطقة الحدودية مع لبنان حيث يجري تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني حليف حماس، منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بتوغلها داخل الأراضي الإسرائيلية حيث قُتل 1400 شخص، بحسب السلطات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل ضرب أهداف لحزب الله وسط تصاعد التوتر على الحدود.