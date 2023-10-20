الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس يرفض التّحدّث مع الرّئيس بايدن

خلال إقامة رئيس الولايات المتحدة في إسرائيل، حاول الأميركيون ترتيب محادثة بين الاثنين، إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية رفض الطلب

استمرت خلف الكواليس قضية إلغاء اللقاءات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة العرب خلال زيارته الخاطفة للمنطقة. وقال مسؤول فلسطيني في رام الله، مطلع على التفاصيل، قال أنه عندما كان بايدن في إسرائيل قبل بضعة أيام، حاول أعضاء في إدارته ترتيب مكالمة هاتفية بينه وبين محمود عباس (أبو مازن). لكن بحسب المصدر نفسه، قرر أبو مازن رفض الطلب الأميركي.

وتم الإعلان عن ذلك اليوم الجمعة، في برنامج هذا الصباح على هذه قناة "كان" الإسرائيلية. ورغم أن الزعيمين لم يتحدثا، إلا أن الفِرَق في الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ظلت على اتصال.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية أول من ألغى مشاركته في المؤتمر الرباعي المزمع عقده في عمان، ثم انضم بعده الرئيس المصري السيسي والملك عبد الله، مما أدى إلى إلغائه، وعاد أبو مازن إلى رام الله، و كما ذكرنا، رفض أبو مازن أيضًا تلقي مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي وهو في الشرق الاوسط.

في نظر الفلسطينيين، ونظراً للاحتضان الأميركي لإسرائيل، فإن أي محادثة بين أبو مازن وبايدن ستعتبر خيانة للشعب الفلسطيني. رئيس السلطة الفلسطينية أيضا في وضع صعب من حيث التأييد الشعبي له ولشرعيته، لذلك يبدو أنه لا يريد للأمور أن تزداد سوءًا.

وأعلنت وكالة أنباء "ألترا فلسطين"، أمس، أن قيادة السلطة الفلسطينية ستشارك في قمة سياسية بالقاهرة، إلى جانب مصر والأردن وقطر والسعودية. وبحسب التقرير فإن القمة ستعقد غدا ويشارك فيها رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وأمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لأبي مازن مجدي الخالدي.